CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: "Esnaf Bu Yıl Daha Büyük Travmalar Yaşıyor"

Yerel

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Esnaf geçen yıl yaşamış olduğu sıkıntılardan daha geride olduğunu, daha büyük travmalar yaşadığını anlatıyor. İşin özü şu; bir şeyler söylemeye, güzel laflar söylemeye gerek yok. Sinop'ta yaşayan emekliler, işçiler, işsizler, gençler, kadınlar müthiş bir ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bunu eğer bir aynaya tutmak istiyorsanız, en önemli noktası da esnaflar. Esnaf büyük bir sıkıntı içinde. Diyoruz ki, bu tablo sona ersin" dedi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise, "Sinop'taki esnafımızın durumu iç açıcı değil. Esnafa nasılsınız diye sorduğumuzda "Türkiye gibiyiz" diyorlar. Türkiye gibi dedikleri an belli ki, esnafımızın durumu gerçekten kötü" diye konuştu.

TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sinop'a geldi. Esnaf ziyaret eden Bayraktutan'a CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ve partililer eşlik etti.

Esnaf ziyareti sonrası ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Uğur Bayraktutan, şöyle konuştu:

"Ben öncelikle örgütümüze, milletvekilimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza ve bütün örgütümüze şükranlarımı ifade ediyorum. Sinop bizim için çok kıymetli. Sinop aslında Türkiye'nin aynası. Biraz önce pazar gezisi yaptık ve arkasından esnaf gezisi yaptık. Türkiye ekonomide bir travma yaşıyor. Ama AKP hükümeti 'bunları konuşmayın, başka şeyleri konuşalım' diyor. 'Kayyumu konuşalım, belediyelere yapılan baskıyı konuşalım' diyorlar. 'Türkiye'nin gündemi başka konu olsun' diyorlar. Durum o ki, biraz önce de gördük. Sinop esnafı, Sinop'ta yaşayan kardeşlerimizin temel noktası ekonomi. 'Geçinemiyoruz, alışveriş yaparken zorluk yaşıyoruz' diyorlar. Esnaf geçen yıl yaşamış olduğu sıkıntılardan daha geride olduğunu, daha büyük travmalar yaşadığını anlatıyor. İşin özü şu; bir şeyler söylemeye, güzel laflar söylemeye gerek yok. Sinop'ta yaşayan emekliler, işçiler, işsizler, gençler, kadınlar müthiş bir ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bunu eğer bir aynaya tutmak istiyorsanız, en önemli noktası da esnaflar. Esnaf büyük bir sıkıntı içinde. Diyoruz ki, bu tablo sona ersin. Yurttaşlarımızın bir an önce talebi sandık seçmenin önüne gelsin ve Türkiye'nin yaşamış olduğu bu garabet düzenden bir an önce kurtulalım. Böyle talepleri var. O beklentiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri 81 ilde şu anda bu saatlerde esnafı gezerek, sivil toplum örgütleri, STK'ları gezerek oradan alacakları bilgi ve diğer konulardaki görüşleri parlamentoya taşıyacağız. Salı gününden itibaren Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu ve toplumun yaşamış olduğu bu sıkıntı sonucunda yoksulluğun, açlık sınırının ve asgari ücretteki bu paradoksun ne olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün Türkiye'ye anlatacağız. Bir an önce seçim diyoruz. Geçim yoksa, seçim diyoruz.

"Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 30 bin lira"

Sayın Genel Başkan da ifade etti. Burada bizim kırmızı çizgimiz 30 bin lira. Bunun altındaki herhangi bir rakamı kabul etmiyoruz. Neden; 17 bin lira asgari ücretin olmuş olduğu bir ülkede eğer yoksulluk sınırı 60 bin liralarda, açlık sınırı çeşitli kuruluşların yapmış olduğu araştırmalarda 20 bin liraların olduğu bir Türkiye'de biz 17 bin lirayı, ortalama asgari ücret olarak belirleyen bir ülkede bir şey söylemeye gerek yok. Bir an önce insanların insanca, hakça yaşadığı bir dünyada gerçek hak etmiş oldukları bir ücreti yurttaşlarımıza vermek temel beklentidir. Bir haftadır komisyonlardayız. Dün de, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi vardı. Ama ne yazık ki, bakandan bu konuda iyimser bir şey alamadık. Tek kişi tarafından yönetilen bir ülkede Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi denen garabet sistemde kendilerine göre bir bariyer koymuşlar. Diyorlar ki, ülkenin geriye gitmesini temel nedeni asgari ücretin fazla olması. Onlar da öyle bakıyorlar. Bir an önce bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bir kere daha söylüyoruz; 30 bin liranın altında hiçbir rakam Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. O bile yeterli değildir. En azından açlık sınırı üzerindeki rakamdır ama ne yazık ki, Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret olmuştur. Derin yoksulluk ağından kurtulacak, bu ülke umudun ve özgürlüğün ülkesi. Hepimizin Türkiye'si yapacağımız güzel günleri mutlaka bu ülkenin önüne getireceğiz. Onun için buralardayız."

"Esnafa nasılsınız diye sorduğumuzda 'Türkiye gibiyiz' diyorlar"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Sayın başkanımız, milletvekilimiz Uğur Bey bugün Sinop'u ziyaret ettiler. Uğur başkanımız gibi bütün milletvekillerimiz bütün Türkiye'de 81 ile dağıldı şuanda. Türkiye'de ki esnafımızın ekonomik durumuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Malum, Sinop ilk başladığımız andan itibaren Sinop'ta ki esnafımızın durumu iç açıcı değil. Esnafa nasılsınız diye sorduğumuzda 'Türkiye gibiyiz' diyorlar. Türkiye gibi dedikleri an belli ki, esnafımızın durumu gerçekten kötü. Bununla ilgili uğradığımız esnafların da tek söyledikleri bir şey var; 'erken seçim yapın bizi kurtarın' diyorlar. Biz de bununla ilgili gündeme getiriyoruz. Türkiye'nin bu durumuyla ilgili yakında bir erken seçimle ülkeyi buradan kurtaracağız diye düşünüyorum."

"Sokak aynı zamanda işsizliğe çare bulmak istiyor"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise şunları söyledi:

"Bugün de sokağın nabzını tuttuk. Aslında yapay gündemlerle ve iddialarla bir algı yönetimi yapılıyor. Sokağın nabzı işsizlik, ekonomik kriz ve alım gücünün giderek düşmesi. Bunu da bir an önce hayata geçirecek politikaları partimiz, sayın milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, bütün örgütlerimiz 81 ilde ve aynı zamanda ilçelerde çalışıyorlar. Sokağın nabzı 'bir an önce seçim olsun, bir an önce ekonomik sıkıntılarımız son bulsun, gelir seviyemiz artsın' diyor. Sokak aynı zamanda işsizliğe çare bulmak istiyor. İnsanlar artık devletten umudunu tüketmiş, belediyelerden talepleri. Binlerce taleple karşılaşıyoruz. Biz bunu çok açık ve net sokakta, çarşıda, pazarda görüyoruz."