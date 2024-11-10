CHP Aydın, Atatürk'ün Anısına 86 Fidan Dikti

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Haber: Osman Bekkar

(AYDIN) - CHP Aydın İl Örgütü tarafından Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde, Atatürk Hatıra Ormanı'na 86 tane fidan dikildi.

CHP Aydın İl Örgütü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliği, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ve partililerle birlikte vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan CHP İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen şunları söyledi:

"Bugün ulusal bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin ve partimizi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü vesilesiyle bugün burada çocuklarımızla birlikte 86 tane fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Umuyorum ki bundan sonraki yıllarda da, 87, 88, 89 olarak devam etmesini diliyorum temenni ediyorum. O ağaçları gördüklerindeki mutluluklar bizim hazinemiz olacaktır. Her daim atamızın açtığı yolda, devrimlerinin ve ilkelerinin yolunda, onun ışığında ilerlemeye her zaman devam edeceğiz. Onu unutturmaya çalışanlara inat daha bir gür sesle daha bir güçlü şekilde ona olan bağlılığımızı sevgimizi haykırmaya devam edeceğiz."

"Cumhuriyet Halk Partisi ağaç dikmeye devam ediyor"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise şöyle konuştu:

"Bu diktiğimiz ağaç şu anda günlük ağacı. Bu ağacın bir özelliği var. Kabukları ile kendini güçlendiren bir ağaç. Güçlendiğinde kabukları düşüyor. Bir de annelerimizin bir özelliği var. Annelerimiz dallarından kaynatıp onun buharıyla özellikle bronşit hastalarının göğüslerini ovarak hastalığın giderilmesini sağlamışlar. Bir özelliği daha var. Bu ağaç barış ağacı. Bu ağaç 86 tane ağacın içerisinde bir ağaç. Kaz dağlarında 1 milyon tane ağaç kesilirken, biz burada 86 tane ağaç dikiyoruz. AKP iktidarı ağaçları kesiyor. Maden ocakları için ağaç katliamını çevre katliamına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ağaç dikmeye devam ediyor. 2028 öncesi de bu ağaçları büyüteceğiz paylaşacağız çevre katliamı doğa katliamını ortaya koyan iktidarı göndereceğiz. Nereye göndereceğiz, iktidardan göndereceğiz. Sandıkla göndereceğiz."