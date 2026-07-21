CHP Başkanı Gümrükçü Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçiler ve fabrika yönetimiyle bir araya geldi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, tekstil işçileriyle öğle yemeği yedi, fabrikanın üretim bandında dikiş makinesinin başına geçti.

Gümrükçü, şunları söyledi:

"Mevcut iktidar artık ne yapsa, hangi paketi açıklasa ekonomide dikiş tutturamıyor. Bizler Cumhuriyet'in ilk yıllarında, yokluğun en derin olduğu dönemlerde bu ülkeyi fabrikalarla, üretimle kalkındırmış bir neslin mirasçılarıyız. Ekonomide dikişi tutturmak, memlekette temiz ve şaibesiz bir düzen kurarak ekonomik kalkınmayı adaletle ve hukukla sağlamak CHP iktidarına nasip olacak. Bizim iktidarımız tam bir emek ve işçi iktidarı olacaktır. Bugün fabrika sahibimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmede tekstilimizin kalbine saplanan bıçağı bir kez daha gördük. Sanayicimiz, enflasyon oranında artmayan, baskılanan döviz kuru nedeniyle küresel pazarda fiyat veremez hale geldi. Buna bir de Avrupa standartlarına uyum sağlamak için zorunlu olan yeşil dönüşüm maliyetleri, aşırı yükselen elektrik ve doğalgaz faturaları ile ham madde tedarikindeki gümrük engelleri eklenince yerli üretici adeta köşeye sıkışmış durumda. Finansmana erişimde yaşanan yüksek faiz engeli ise fabrikaların işletme sermayesini tamamen tüketiyor."

"SANAYİCİYİ MISIR VE BANGLADEŞ'E KAÇIRAN ANLAYIŞIN MİADI DOLMUŞTUR"

Maliyet kıskacındaki Türk tekstil firmalarının rotayı kitleler halinde Kuzey Afrika ve Uzak Doğu'ya çevirdiğini, bunun da yurt içinde büyük istihdam kayıplarına yol açtığını belirten Gümrükçü, çözümü CHP iktidarının üretim odaklı hamlelerinde gördüklerini söyledi. Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir işçinin istihdam maliyeti 1.000 dolara yaklaşırken, Mısır'da bu maliyet 200 doların altında kalıyor. Enerji maliyetleri orada bizim yarı fiyatımız. Kendi sanayicimizi, üreticimizi sadece ayakta kalabilmek için Mısır'a, Bangladeş'e gitmek zorunda bırakan bu anlayış zaten iktidardaki miadını doldurmuş demektir. CHP iktidarında sanayicimizin yükünü azaltacak stratejik vergi reformları, tekstile özel enerji sübvansiyonları ve sürdürülebilir ihracat teşvik modelleriyle bu kaçışı durduracağız. Bizim vizyonumuzda tekstilcimiz kendi ülkesinde kazanacak, kendi insanına istihdam sağlayacak."

İŞÇİLERLE ÖĞLE YEMEĞİ: "ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİ OLMAKTAN ÇIKACAK"

Emekçilerin taleplerini dinleyen Gümrükçü, asgari ücretin bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını belirterek, "Memlekette asgari ücret, ne yazık ki sefalet içinde yaşama tutunmaya çalışmaktan başka bir işe yaramaz hale geldi. Emek bizim için en yüce değerdir. Tekstil gibi emek ağırlıklı her iş, bizim dönemimizde en çok desteklenecek sektörlerin başında gelecektir. Fabrika sahibinin ham madde, gümrük ve yüksek girdi maliyetlerini çözmeden; işçimizin de insanca yaşayacağı bir ücreti ve güvenceyi sağlamadan memleketin kalkınmasını beklemek ancak hayaldir. Hem yatırımcımızı hem de işçimizi koruyan adil bir ekosistemi el birliğiyle kuracağız" dedi.