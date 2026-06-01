CHP Bilecik Delegeleri Olur Olmaz Kurultay İstedi

01.06.2026 18:11
CHP Bilecik kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle noter huzurunda imza verdi.

(BİLECİK)Haber: Gökay ŞİMŞEK

- CHP'nin Bilecik kurultay delegeleri, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle noter huzurunda imza verdi. İl Başkanı Ali Özdemir, "Bir kez daha söylüyoruz ve bu kurultayın da en kısa zamanda, en acil şekilde yapılabilmesi için biz dört kurultay delegesi olarak bugün noterde imzalarımızı verdik" dedi.

Bilecik 1. Noterliği'ne giden CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Ali Özdemir, Melih Karaçam, İsmail Er ve Mustafa Arda, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle imzalarını attı. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, noter çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINA OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin son günlerde karşılaştığı hukuksuz ve mesnetsiz uygulamalara karşı biz, hukuk çerçevesinde yine kurultayımızı yapabilmek için Bilecik'teki dört kurultay delegemiz ile birlikte Özgür Özel'in yanında olduğumuzu her zaman beyan etmiştik. Bir kez daha söylüyoruz ve bu kurultayın da en kısa zamanda, en acil şekilde yapılabilmesi için biz dört kurultay delegesi olarak bugün noterde imzalarımızı verdik. Şu anda da genel merkeze bunu gönderiyoruz. Genel merkezde bunlar toplanarak işleme konulacak ve en kısa şekilde kurultay yapılacaktır diye düşünüyorum."

"CHP GÜCÜNÜ HALKINDAN VE ÖRGÜTÜNDEN ALIYOR"

Biz hukuktan vazgeçmiyoruz. Evet, sokakların bir gücü var, halkın bir gücü var. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir parti. Bu gücünü halktan alıyor, bu gücünü delegesinden alıyor, bu gücünü örgütünden alıyor. Biz hukuksal mücadelelerimize devam ediyoruz. Arkamızda kitlelerin olduğunu biliyoruz, arkamızda ciddi bir örgütümüzün olduğunu biliyoruz, örgütümüze güveniyoruz ve bu konuda da aklıselim davranarak gerekli çalışmaları yapıp en çabuk, en seri şekilde kurultaya gitme talebimizi bir kez daha yeniliyoruz."

Kaynak: ANKA

