CHP Bilecik İftarında Geçmiş Dönem Başkanları Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partinin geçmiş dönem tüm başkanları bir araya geldi.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir tarafından partiye emek vermiş geçmiş dönem il başkanları, ilçe başkanları, merkez ilçe başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldiler. Bilecik Vadi Park'ta düzenlenen programa Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bizler her geçen gün biraz daha büyüyen kocaman bir aileyiz"

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Bizler her geçen gün biraz daha büyüyen kocaman bir aileyiz. Ortak değerlerimizde buluşarak, ülkemizi aydınlık geleceğe kavuşturmak istiyoruz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Her birinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK