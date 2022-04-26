CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: "2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?" - Son Dakika
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CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: "2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?"

26.04.2022 16:27
CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: "2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?"

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa'da fatura borcu nedeniyle evinde elektrik olmayan  Erdal Kaya’yı ziyaret etti. Kaya, “Ben mum ışığı ile iki tane çocuk bakıyorum. 12 bin 250 lira icralığım. İki kişi 1200 lira su faturası gelir mi? Nasıl ödeyeyim?” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa'da fatura borcu nedeniyle evinde elektrik olmayan  Erdal Kaya'yı ziyaret etti. Kaya, "Ben mum ışığı ile iki tane çocuk bakıyorum. 12 bin 250 lira icralığım. İki kişi 1200 lira su faturası gelir mi? Nasıl ödeyeyim?" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, elektriği yaklaşık dört ay önce kesilmiş olan ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Erdal Kaya'yı evinde ziyaret etti. Karaca'ya CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cahit Korkut ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Şahin Sevinç de eşlik etti.

Karaca, "Yıldırım ilçemizde, Ulus Mahallesi'nde borcundan dolayı elektriği kesilmiş bir yurttaşımızın evindeyiz. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. 21. Yüzyılın Türkiye'sinde, Ramazan ayında, akıllara durgunluk veren bir manzara ile karşı karşıyayız. Evine konuk olduğumuz aile, oturduğumuz bu koltukları satın alıyor. Ödeyemediği için borcundan dolayı hapse giriyor. Hapse girdiğinden dolayı da faturasını ödeyemiyor" dedi.

"Elektrik faturaları her ay kabusa döndü" diyen Karaca, "Getirdikleri tarife ile yüzde 130'luk, Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir artış oldu. Artık faturalar ödenemiyor. Aileler her ay kabus yaşıyor" dedi.

Sevinç ise şunları söyledi:

"Pandemi döneminde bir 1000 lira yardım ettiler ama üç ay üst üste; 1200, 1200, 1200 fatura gönderdiler bana. Ödeyemedim. Doğal gazcı cuma günü geldi buraya, ben geri çevirdim, 'polisle geleceğim' dedi. Doğal gaz müşteri hizmetlerini arıyorum, 'saat sökülecek' dedi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kendi işim vardı, üç kuruş kazanıyordum, ona da icra gelip kondu. Üç ay tazyik hapsim var, şu an mahkumum yani."

Karaca, "Ülkeli bu hale getirdiler. 'Beşli çeteye' milyonları, trilyonları, milyarları aktarırken, yurttaşlara reva gördükleri bu. 21. yüzyılda mum ışığında yaşayan aileye konuk olduk" dedi.

Sevinç, "Ben oturduğum koltuktan dolayı hapis cezası aldım. Ben bunu ödemediğim için hapse girdiğim zaman, hapiste nasıl ödeyeceğim ki?" dedi. AKP üyesi olduğunu belirten Sevinç, "Çok pişmanım. Ben kızıma sütü altı liraya alırken, bir ayda 12 lira oldu. Bezini 23 liraya alırken, üç ayda 83 lira oldu" diye konuştu. Sevinç, şunları söyledi:

"Ben mum ışığı ile iki tane çocuk bakıyorum. 12 bin lira icralığım. 12 bin 250 lira icralığım. İki kişi 1200 lira su faturası gelir mi? Nasıl ödeyeyim. Avukat aradı, en fazla 4 taksit yaparız, ilk taksitini peşin vermeniz lazım, dedi. Nasıl verelim?"

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: '2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: "2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?" - Son Dakika
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