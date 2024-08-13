CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bulgaristan'a gitti - Son Dakika
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bulgaristan'a gitti

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bulgaristan\'a gitti

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve heyet, Eğridere Günleri'ne katılmak üzere Bulgaristan'a gitti. Bulgaristan ziyaretleri sırasında Sabahattin Ali'nin heykeli ve müzesi ile Tütün Müzesi'ni ziyaret ettiler. Ayrıca Bulgaristan Türkleri ile bir araya gelerek yerel lezzetlerin sergilendiği alanda buluştular.

13.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis üyeleri Emrah Mutlu, Hafize Usturalı ve Nilüfer İlçe Yöneticisi Şevki Yılmaz ile birlikte bu yıl dördüncüsü düzenlenen Eğridere Günleri'ne katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.

Öztürk ve Özdemir; Bulgaristan ziyaretleri çerçevesinde Sabahattin Ali'nin heykelini, müzesini ve Tütün Müzesi'ni de ziyaret etti. Daha sonra Nilüfer Belediyesi'nin Eğridere'de yaptığı Nilüfer Parkı'nı ziyaret eden heyet, Avrupa Birliği'nin "yerel lezzetleri destekleme" kampanyası adı altında düzenlenen ve halkın ürettiği yiyeceklerin sergilendiği alanda Bulgaristan Türkleri ile bir araya geldi. İpek Yolu üzerindeki en güzel Osmanlı köprülerinden biri olarak anılan Şeytan Köprüsü'ne de çıkan heyet, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğridere Günleri çerçevesinde düzenlenen Ardino-Şeytan Köprüsü-Ardino yarı maratonunda dereceye girenlere madalyalarını birlikte veren Hasan Öztürk ve Şadi Özdemir, programın sonunda beraberlerindeki heyetle birlikte Bereket Mevlidi'ne katıldı.

Eğridere programının ardından Mestanlı'yı da ziyaret eden heyet, burada bulunan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu ile şair Nuri Turgut Adalı'nın anıtlarını ziyaret etti. Son olarak Öztürk'ün doğduğu köy olan Asarcık'ı ziyaret eden heyet, Öztürk'ün aile büyüklerini de ziyaret ederek kahvelerini içti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bulgaristan'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bulgaristan'a gitti - Son Dakika
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