CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, STK'lerle bir araya geldi

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, kentteki STK'lerle bir araya geldi. Büyük Çeşme Projesi'nin daima karşısında olacağını belirten Lal Denizli, "Yoğun bir betonlaşmanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bu betonlaşmanın daima karşısında duracağız. Özellikle Çeşme gibi doğa ile iç içe, kazanımları kendinden büyük olan bir kentte bu betonlaşmanın daima karşısında duracağımı her fırsatta dile getiriyorum" dedi.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, kentteki STK'lerle bir araya geldi. Büyük Çeşme Projesi'nin daima karşısında olacağını belirten Lal Denizli, "Yoğun bir betonlaşmanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bu betonlaşmanın daima karşısında duracağız. Özellikle Çeşme gibi doğa ile iç içe, kazanımları kendinden büyük olan bir kentte bu betonlaşmanın daima karşısında duracağımı her fırsatta dile getiriyorum" dedi.
İzmir'de CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli, Çeşme Çevre Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Ilıca STK binasında gerçekleşen toplantıda çevre ve ekoloji konuları üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Platform adına konuşan Dünya Kenti İzmir Derneği Genel Başkanı Ekon. Dr. Ahmet Güler, Çeşme'nin yoğun ekolojik ve doğal saldırı altında olduğunu vurgulayarak, böyle devam etmesi halinde kentin diğer turistik bölgeler gibi tamamen yok edileceği uyarısında bulundu. Özellikle korunması gereken doğal ve arkeolojik SİT bölgeleri, koylar ve tarım alanlarının hukuksuz işgallerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Lal Denizli ise Çeşme'nin doğal güzelliklerini koruma sözü verdi.
"BÜYÜK ÇEŞME PROJESİ'NİN KARŞISINDAYIZ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması istenilen ancak hem STK'ler hem de belediyelerin açtığı davalar nedeniyle iptal edilmesi gündeme gelen 'Büyük Çeşme Projesi' hakkındaki görüşleri sorulan Lal Denizli, "Çevre konusunda sizlerin hassasiyetini paylaşıyorum. Geçmişimde STK geçmişim yok ancak STK'larla daima eşgüdümlü hareket etmeyi kendime şiar edinmiş bulunmaktayım. Sorun sadece Çeşme'de değil, Türkiye'nin çevreye olan yaklaşımı maalesef doğa ile eşgüdümlü değil. Yoğun bir betonlaşmanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bu betonlaşmanın daima karşısında duracağız. Özellikle Çeşme gibi doğa ile iç içe, kazanımları kendinden büyük olan bir kentte bu betonlaşmanın daima karşısında duracağımı her fırsatta dile getiriyorum. Büyük Çeşme Projesi, durdurma kararı verilen ve hukuki bir süreç başlatılan bir proje. Kanal İstanbul Projesi'ndeki görüşümüz neyse, Çeşme'de yapay ve doğayı katledilerek oluşturulacak bir kanal projesi için olan tutumumuz da kesinlikle aynıdır" diye konuştu.
"İŞGALLERİN KARŞISINDA DURACAĞIM"
Çeşme'de başta Ayı Yorgi Koyu olmak üzere birçok doğal ve arkeolojik sit bölgelerinin hazineye ait olmasına rağmen, yoğun bir şekilde işgal altında olduğunun hatırlatılması üzerine Denizli, şunları söyledi:
"Gücüm el verdiği sürece sonuna kadar karşısında duracağım. Türkiye'de son 20-25 yıl içerisinde katledilen doğal güzellikleri düşündüğümüz noktada eğitim ve toplum bilincinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bizlerin bu noktada yapması gereken en önemli şey, Kurum olarak bu bilince sahip olmamız ve görünür olmamız gerekiyor. Bu bilince sahibiz ve yönetimimizi bu şekilde ilerleteceğiz."
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