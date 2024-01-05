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CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti

CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay ve yönetim kurulu üyeleri, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ı ziyaret etti. Başkan Kıvrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin kalkınması için işbirliği yapacaklarını belirtti.

CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti
05.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 18:04
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay ile yönetim kurulu üyeleri, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ı ziyaret etti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Merhum Başkan Enver Salih Dinçer'in vefatından sonra belediye meclis üyelerinin oyu ile başkanlığa seçilen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeniden Çine Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Başkan Mehmet Kıvrak'ı tebrik eden İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, "Kadınlar olarak, ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak için el birliğiyle çalışmaya hazırız. Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, adaylık sürecindeki tüm çalışmalarında da kolaylıklar diliyoruz" dedi.

"HER BİR VATANDAŞIMIZIN FİKRİ, ÖNERİSİ VE ELEŞTİRİSİ ÇOK DEĞERLİ"

Nazik ziyaretleri için ilçe kadın kolları başkan ve yönetimine teşekkür eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ise şöyle konuştu:

"Çine Belediyesi olarak herkesin ihtiyaçlarına yanıt verebilen, adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin sesini daha fazla duyurabilmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için işbirliği içinde çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu süreçte, Çine'mizin her bir ferdinin fikirleri, önerileri ve eleştirileri bizim için çok değerli. Hep birlikte, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacağız."

Kaynak: ANKA
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