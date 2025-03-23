CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Vatandaşlardan Yoğun İlgi - Son Dakika
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CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Hatay'da CHP Cumhurbaşkanı adayı için yapılan ön seçimde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Seçime katılan vatandaşlar, ekonomik sıkıntılara ve adaletsizliklere dikkat çekerek, demokrasi mücadelesine vurgu yaptılar.

23.03.2025 18:42  Güncelleme: 21:38
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Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Hatay'da kurulan sandıklara vatandaşlar akın etti. Oy kullanmaya gelen bir vatandaş, "Milletin seçtiği, halkın seçtiğini sen hangi hakla gasp ediyorsun? Yeter artık. 70 yaşındayım hesap kitap yapıyorum bu ülkeden nasıl giderim diye. Cumhurbaşkanımız yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz. Bir anne çocuğuna simit alamıyor bu ülkede. Sarayın bir dakika masrafı 89 bin TL. Hangi dünya bunu kabul eder" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün yapılan CHP Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde vatandaşlar sandıklara akın etti. Hatay'da 7'den 70'ye herkes oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturması trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Defne ilçesinde vatandaşların oy kullanması için sandıklar Harbiye kavşağında bulunan Gözde Düğün Salonu'nda kuruldu. Samandağ ilçesinde üç noktada sandık kuruldu fakat köylerden gelmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğundan dolayı merkezdeki seçim noktalarına ulaşmakta zorluk yaşadı.

CHP Samandağ İlçe Örgütü bu sebeple ulaşımda sorun olan köylere, kırsal mahallelere seyyar sandık kurdu. Antakya ilçesinde ise oy kullanım yeri daha dağınık yerleşkelerde oldu. Büyükdalyan ve çevresindeki mahalleler, Büyükdalyan Muhtarlık binasında oy kullandı, Serinyol ilçesine bağlı mahalleler için Serinyol Ahmet Gök Sosyal Tesisleri'nde sandık kuruldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da sadece CHP seçmenleri sandığa gelmedi. Dayanışma için gelen vatandaş sayısı çok olunca sandıklar birleştirildi.

"Halkın seçtiğini hangi hakla gasp ediyorsun"

Oy kullanımının en yoğun olduğu yerlerde olan Defne ilçesinde vatandaş, "Milletin seçtiği, halkın seçtiğini sen hangi hakla gasp ediyorsun. Yeter artık. 70 yaşındayım hesap kitap yapıyorum bu ülkeden nasıl giderim diye. Cumhurbaşkanımız yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz. Bir anne çocuğuna simit alamıyor bu ülkede. Sarayın bir dakika masrafı 89 bin TL. Hangi dünya bunu kabul eder" diye konuştu.

Oy kullanmaya gelen engelli bir vatandaş ise çok uzaktan geldiğini belirterek, sandık sayısının az olmasından yakınarak "Sağlık olsun. Bu coşku, bu güzellik, bu kalabalık adaleti getirecek. Haksızlığa karşı her zaman mücadele edeceğiz" dedi.

"Dayanışmaya geldim, Türkiye demokrasi mücadelesi veriyor"

CHP üyesi olmadığını, destek için geldiğini belirten bir Hataylı ise "Ben CHP'li değilim, dayanışma için geldim çünkü bu CHP'li olup olmama olayı değil. Türkiye genelinde hukuk, demokrasi mücadelesi veriliyor. Benim de katkım olsun istiyorum. Çünkü ben de bir hukuk mağduruyum, ihraç edilmiş bir öğretmenim. Bu hukuksuzluklar yüzünden yedi senedir işimden, mesleğimden uzağım. Bu süreçte dayanışmak için geldim ve oyumu kullandım" diye konuştu.

Ayağı kırık olduğu için destekle yürüyen ve her şeye rağmen oy kullanmaya geldiğini belirten bir vatandaş "İsteyerek, severek geldim oyumu kullandım. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Hapisten de çıkarırız" derken; adaletsizliğe karşı oy kullanmaya geldiğini belirten başka bir vatandaş ise "Daha da kalabalıklaşacağız, adalet yerini bulacak" şeklinde konuştu.

"Torunlarım için, gelecek için geldim"

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için oy kullanmaya geldiğini söyleyen 75 yaşındaki bir başka vatandaş, "Eşimle beraber geldim. Türkiye için gelecek için torunlarım için geldim. Torunlarım üniversite mezunu kadrolu olsunlar istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Vatandaşlardan Yoğun İlgi - Son Dakika

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