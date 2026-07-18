CHP'de Görevden Alma Krizi

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, görevden alınan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan'a destek ziyaretinde bulundu. Parti yönetiminin tüzüğe aykırı davrandığını belirten Karabat, "Mesele koltuk değil, mesele Cumhuriyet'i koruma ve yeni bir otokratik rejime karşı direnme meselesidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parti genel merkezi tarafından görevden alınan Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan'a destek ziyaretinde bulundu. Parti binası önünde toplanan halka hitap eden Karabat, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in selamını ileterek konuşmasına başladı.

PARTİYİ BİRİNCİ PARTİ YAPANLARLA DERDİNİZ NE?

Görevden almaların parti tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Karabat, şunları söyledi:

"Bir partiyi de bir ülkeyi de bir ve bütün kılan şey adalettir. Siz yetkisiz bir şekilde bu tercihlerde bulunursanız bu partiyi bölersiniz. Soruyorum; il ve ilçe başkanlarımızı görevden alanların yetkisi var mı? Yok! Tüzüğe göre MYK'nın Parti Meclisi içinden seçilmesi gerekir. Peki şu anda hukuken bir Parti Meclisi var mı? Yok. Bizler istifa ettik, üye sayısı 40'ın altına düştü. Tüzük hükmü açık; o PM yok hükmündedir. Ama 'İşimize geldi böyle yaparız' diyerek hukuksuzca kararlar alıyorlar."

Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının suçunun "partiyi birinci parti yapmak" olduğunu savunan Karabat, "İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız Özgür Özel'i destekliyormuş, partiyi birinci parti yapmış, geleceğe taşıyacakmış. Sizin derdiniz ne? Partiyi birinci parti yapanlarla mı derdiniz var? Birinci parti lafından utananlar bugün partiyi yönetiyor" dedi.

MESELE TÜRKİYRE'DE BİR MONARŞİ KURMA MESELESİDİR

Yaşanan krizin perde arkasında daha büyük bir siyasi oyun olduğunu iddia eden Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız işler tesadüf değildir. Mesele sadece genel başkanlık meselesi de değildir. Mesele, Türkiye'de yeni bir otokratik rejim kurma meselesidir. Amerikan Büyükelçisi'nin de dediği gibi; Cumhuriyet'in kazanımlarını yok edip, Anayasa'yı değiştirip Türkiye'de 'hayırlı bir monarşi' kurma meselesidir. Mesele padişahlığa mı döneceğiz, Cumhuriyet'le mi devam edeceğiz meselesidir. İşte biz buna direnenleriz, o yüzden cezalandırılıyoruz."

Türkiye'nin Irak'tan İsrail ve Rum kesimine ucuz petrol satması nedeniyle uluslararası mahkemelerde 1 milyar 471 milyon dolarlık tazminata mahkum edildiğini Meclis kürsüsünden ifşa ettiğini belirten Karabat, "Bunu sokak sokak anlatması gereken il ve ilçe başkanlarımıza bugün ihracı reva görüyorlar" dedi.

CHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan ve İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de parti yönetimini eleştirdi.

"PARTİMİZE DARBE YAPILMIŞTIR"

Ayan, "16 Temmuz günü Tokat için kara bir gündür. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağımıza, Atatürk'ün partisine darbe yapılmıştır. Bu darbeyi yapanlar hesabını er geç verecektir. Asla susmayacağız. Sıkıyorsa meydanlara, sıkıyorsa partiye gelin diyorum" derken; Kurtgöz de "AKP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne atadığı butlan anlayışını tanımıyorum, kabul etmiyorum. CHP'nin sahibi saray veya masa başında karar alan üç beş kişi değildir; bu partinin sahibi üyeleridir. Ben buraya emek vererek, üç mazbata alarak, seçimle geldim. Halkın getirdiğini masa başında kimse yok sayamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Tokat Milletvekili Kadir Durmaz'a bir delege olarak hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

BU ÇILGIN SU KENDİSİNE YOL BULUR

Parti içi demokrasi ve yargı yollarının tıkandığını belirten Karabat ise "Bizim derdimiz koltuk, makam veya kürsü değil. Bizim gerçek makamımız ariflerin gönülleridir. Bütün yolları kapatsanız da, su gibi akan bu millet kendine ait bir yatak bulur. Bu çılgın su bir yol yaratır ve siz o suyun altında kalırsınız" ifadesini kullandı.