CHP'de Mutlak Butlan Tartışmaları Devam Ediyor

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Özgür Özel'in ne zaman yanında durduysak hala da yanında durmaya devam ediyoruz. Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Mutlak butlanı tanımıyoruz, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

Özdemir, çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında CHP'de son dönem yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Partisine yönelik mutlak butlan kararına ilişkin hukuki tartışmaların henüz sona ermediğini anlatan Özdemir, "Bugün gelinen noktada kamuoyunda sıkça tartışılan mutlak butlan kararı henüz hukuki tartışmaları sona erdirmiş değildir. Hukuk devletinin temel ilkesi gereği, yargı süreçleri işlemektedir. Bu nedenle, hiç kimsenin hukuki süreç tamamlanmadan siyasi sonuçların kesinleşmesini beklemesi doğru değildir" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ, CHP'NİN KÖKLÜ KURUMSAL YAPISI İÇERİSİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEK"

CHP delegelerinin seçimleri sonucunda oluşan iradenin, bu iradenin sonucunda alınan mazbataların demokratik meşruiyetin bir kanıtı olduğunu söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Parti üyelerimizin ve delegelerimizin ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasını hiçbir zaman kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Bizim önceliğimiz, CHP'nin köklü kurumsal yapısı içerisinde mücadelemizi sürdürmek, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmak, partimizin yeniden güçlü bir birlik ruhu içerisinde yoluna devam etmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, parti tabanının iradesini yeniden ortaya koyabilmesi amacıyla genel merkez nezdinde kurultay çağrı heyeti oluşturulmasına yönelik girişimleri desteklemekle birlikte, gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü biliyoruz."

"MUTLAK BUTLAN KARARINI TANIMIYORUZ"

Mutlak butlan kararına karşı olduklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizler kişilerin değil, ilkelerin yanında duruyoruz. Mesele makamlar ya da unvanlar değil, milyonlarca yurttaşın umut bağladığı CHP'nin demokratik meşruiyetinin, örgüt iradesinin, hukuk devletinin kurulmasıdır. CHP tarihi boyunca zor dönemleri örgütünün iradesi ve üyelerinin kararlılığıyla aşmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler il başkanı, ilçe başkanları, il yönetim kadroları, kadın kolları, gençlik kolları, önceki dönem parti büyüklerimiz; hepimiz dün neredeysek bugün de oradayız. Hiçbir şekilde eğilmedik, bükülmedik. Başımızı veririz ama başımızı eğmeyiz. Bunu özellikle bilinmesini istiyoruz. Sayın Özgür Özel'in ne zaman yanında durduysak hala da yanında durmaya devam ediyoruz. Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."