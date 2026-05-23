CHP'de Tahribat ve Yeni Dönem

23.05.2026 14:51
Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul binasındaki tahribata dair açıklamalarda bulundu ve yeni yönetime vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Gürsel Tekin, "Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo buydu. Sabah geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Kapılarımızı kırmışlar. Eski genel başkanımızın resimlerini kırmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik" dedi. Tekin kendisine sorulan soru üzerine "Ne Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne Özgür Özel ile. İnşallah yarın Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz" yanıtlarını verdi.

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu. Tekin, "Benim için önemli bir okuldur Cumhuriyet Halk Partisi. Kendimizi ifade edemedik 18 aydır. Hakaretler, küfürler inanılır gibi değil. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, o gelenekten gelen insanların bize en ufak bir eleştirileri yok. Ne olduğu belli olmayan, çeşitli dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmuş aktörlerin hakaretleri küfürleri. Bu aciz insanların yapacağı işler. Geldiğimiz günden itibaren de söyledik, hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Üstte eski genel başkanımızın çalışma ofisi var, onun dışında bütün yöneticilerimizin oturacağı, toplantılarını yapacağı bütün imkanları, olanakları seferber ettim. Bizim için söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

Tekin konuşmasının devamında "Bugün Özgür Özel Grup Başkanvekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo buydu. Sabah geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Bu bir milli servettir. Her kuruş, devletin bize tahsis ettiği kuruşlardır. Masaların kırılması, mutfağın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması. Bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size bir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği var, başka bir şey yok. Kapılarımızı kırmışlar. Sayın eski genel başkanımızın resimlerini kırmışlar. Öfkemize hakim olmak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Ağzımızdan bugüne kadar partililerimiz ile ilgili kötü bir cümle çıkmadı. Biz farkındaydık, günün sonunda hak yerini bulacak. Söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, "Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra biz de huzurla görevimizi yapmış olacağız. Biraz sonra odalarımızdaki tahribatı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kameralar kapatılmış. Bu kamera kapatma hikayesi de insanın içini acıtan bir meseledir. Ciddi bir maddi kayıp var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığıdır. Bu konuda gereken başvuruları yaptık. Bu aymazlığı kimler yapmışsa cezasını çekmesi konusunda sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Tekin kendisine yöneltilen soru üzerine, "Ne Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne Özgür Özel ile. İnşallah yarın Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz" dedi. CHP'den ihraç edilmesine ilişkin soru hakkında ise Gürsel Tekin, "Butlan şu demektir, bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Kılıçdaroğlu'nun gelişi ile bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gürsel Tekin devamında, "Kimsenin kafası karışmasın, bizim görevimiz devam ediyor. Ne zamana kadar? Ne zaman yeni yönetim yani Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

