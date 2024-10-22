CHP Defne'den Taş Ocaklarına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP Defne'den Taş Ocaklarına Sert Tepki

CHP Defne İlçe Başkanlığı, Hatay'daki taş ocaklarının yarattığı çevre sorunlarına dikkat çekti.

22.10.2024 23:25
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Defne İlçe Başkanlığı, Aknehir-Büyükçat mahallelerindeki taş ocaklarına tepki gösterdi. Hatay'da normalleşmenin olmadığını belirten Başkan Ozan Öfkeli, taş ocaklarıyla ikinci çevre felaketinin yaşandığını vurguladı.

Hatay'da CHP Defne İlçe Başkanlığı, Aknehir-Büyükçat mahallelerindeki taş ocaklarına tepki göstermek için toplanarak  basın açıklaması yaptı. Hatay'da hala depremin yıkıcı etkilerinin sürdüğünü belirten CHP Defne İlçe Başkanı Ozan Öfkeli, normalleşmenin yaşanmadığı kentte, yetkililerin bilimsel koşullara uymayarak, halk sağlığını hiçe sayan çalışmalara devam ettiğinin altını çizdi.

"Hatay halkı taş ocağı tozu soluyor"

Bina molozlarının, asbest gibi zararlı maddeyle dere yataklarına, deniz kenarlarına, tarım alanlarına, vadilere ve yaşam alanlarına döküldüğünü, bunun da ikinci bir çevre felaketine yol açtığını vurgulayan Öfkeli, "Hatay halkı, kontrolsüz bir şekilde açılan taş ocağı ve yıkılan binalardan çıkan tozu solumaktadır. Deprem felaketinin yarattığı ulaşım, barınma, eğitim sorunları devam ederken, yetkililerin bu sorunları görmezden gelmesi kabul edilemez. Bu kadar felaket ile uğraşılırken yetkililerin dağlarda ve nehir yataklarında taş ocakları, mahalle aralarında, okul yanlarında beton santralleri kurulmasına izin verilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Halkın karşıtı her çalışmanın karşısındayız"

Tarımı ve yer altı sularını yok ederek, havayı kirletecek ve halkın sağlığını bozacak her türlü çalışmanın karşısında olacaklarının belirten Öfkeli, şunları söyledi:

"Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı ile onlarca taşocağına imza atan yetkililer, göreve çağırıyoruz; Biz Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Örgütü olarak Defne ilçesinde yapılan ve hiçbir yasal zemini olmayan bu rant ocaklarının açılmasına karşı durup halkımızın yanında olacağız. Hükümet yetkililerinin sessiz kaldığı bu çalışmalara karşı duracağımızı ve halkımızın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğimizin sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Defne'den Taş Ocaklarına Sert Tepki - Son Dakika

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