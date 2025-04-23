CHP'den 23 Nisan Törenine İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den 23 Nisan Törenine İtiraz

Geniş Video İzle

CHP Rize İl Başkanı, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreninin itiraz sonrası programa eklendiğini belirtti.

23.04.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenini sonradan eklediğini ifade ederek, "Bizim itirazlarımız üzerine yeni davetiyeye çelenk koyma töreni eklendi. Biz itiraz etmesek belki çelenk koyma töreni yapmayacaklardı" dedi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı etkinliklere dair davetiyeleri siyasi parti, meslek örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına gönderdi.

İlk gönderilen davetiyede Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni olmamasına tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Deniz, itirazları üzerine davetiyenin yeniden düzenlendiğini savundu.

Deniz, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, iki davetiyeyi de göstererek, Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk davetiyesinde Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni bulunmadığını, buna itirazlarının ardından gönderilen ikinci davetiyede ise törenin programa eklendiğini anlattı.

Deniz, "Biz itiraz etmesek, belki çelenk koyma töreni yapmayacaklardı fakat itirazımız üzerine çelenk koyma törenini de eklemişler" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili düşüncelerini daha önce de ifade ettiklerini belirten Deniz, "Kendisinin tarafsızlığından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine bağlı olacağından şüphelerimiz olduğunu söylemiştik. Çok geçmeden bu olayı da sizlerin bilgilerinize sunmuş oluyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, Eğitim, Çocuk, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den 23 Nisan Törenine İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu
Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklatmak istiyorlar Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklatmak istiyorlar
Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
16:31 Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
16:14 2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
16:10 Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
16:07 Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
16:03 Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
16:02 Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
15:51 NBA’de yıllar sonra bir ilk yaşandı NBA'de yıllar sonra bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 12:09:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den 23 Nisan Törenine İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.