CHP'den "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı" - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" başlıklı bir konferans düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile parti genel merkezinde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı" düzenlendi. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın Atatürk, Atatürk'ün yakın çevresi ve Atatürk'ün düşünce yapısını anlattığı konferansın ardından Kılıçdaroğlu, konferansa yaptığı katkılardan dolayı Ortaylı'ya plaket takdim etti. - ANKARA