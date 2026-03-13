CHP'den Dereboğazı Yolu Tepkisi

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un Dereboğazı Yolu ile ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Karaca, yıllardır gündeme gelen yol projesine ilişkin, "Artık müjde değil, yapılmış ve bitmiş işler görmek istiyoruz" dedi.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un Dereboğazı Yolu ile ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Zabun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserlerimizle konuşuyoruz. ya Allah Bismillah, Isparta - Antalya Dereboğazı duble yol yapımı başladı. Ispartamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından açıklama yapan Hasan Karaca, söz konusu yol projesinin uzun yıllardır gündemde olduğunu belirterek sürekli "müjde" verilmesine tepki gösterdi. Karaca, "Sayın Zabun'a müjdeler için teşekkür ediyoruz. Fakat artık müjde vermeyi bırakın. Siz iktidar partisinin milletvekilisiniz. Bu tür projeler için 'başladık' değil, 'yaptık ve bitirdik' demeniz gerekir" dedi.

Dereboğazı yolunun uzun yıllardır tamamlanamadığını savunan Karaca, "20 küsur yıldır bitmeyen bir yol var. Her yıl aynı müjdeleri duyuyoruz. Bu artık müjde değil, insanların aklıyla alay etmek oluyor. Ispartalılar bu konuları unutmaz, günü geldiğinde sandıkta bunun değerlendirmesini yapar" dedi. Karaca, yol projesiyle ilgili sık sık yeni gelişme varmış gibi açıklamalar yapılmasını eleştirerek, Isparta ile Antalya arasındaki yolun bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Isparta'da siyaset yapan tüm kesimlerin ortak beklentisinin yolun tamamlanması olduğunu belirten Karaca, "Bu yol yapılsın, bitsin. Açılışını hep birlikte yapalım ve emeği geçen herkese teşekkür edelim. Ispartalı artık söz değil, icraat görmek istiyor" diye konuştu.