CHP'den Dereboğazı Yolu Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Dereboğazı Yolu Tepkisi

13.03.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Isparta Başkanı Karaca, yol projesine ilişkin 'Müjde değil, icraat görmek istiyoruz' dedi.

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un Dereboğazı Yolu ile ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Karaca, yıllardır gündeme gelen yol projesine ilişkin, "Artık müjde değil, yapılmış ve bitmiş işler görmek istiyoruz" dedi.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un Dereboğazı Yolu ile ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Zabun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserlerimizle konuşuyoruz. ya Allah Bismillah, Isparta - Antalya Dereboğazı duble yol yapımı başladı. Ispartamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından açıklama yapan Hasan Karaca, söz konusu yol projesinin uzun yıllardır gündemde olduğunu belirterek sürekli "müjde" verilmesine tepki gösterdi. Karaca, "Sayın Zabun'a müjdeler için teşekkür ediyoruz. Fakat artık müjde vermeyi bırakın. Siz iktidar partisinin milletvekilisiniz. Bu tür projeler için 'başladık' değil, 'yaptık ve bitirdik' demeniz gerekir" dedi.

Dereboğazı yolunun uzun yıllardır tamamlanamadığını savunan Karaca, "20 küsur yıldır bitmeyen bir yol var. Her yıl aynı müjdeleri duyuyoruz. Bu artık müjde değil, insanların aklıyla alay etmek oluyor. Ispartalılar bu konuları unutmaz, günü geldiğinde sandıkta bunun değerlendirmesini yapar" dedi. Karaca, yol projesiyle ilgili sık sık yeni gelişme varmış gibi açıklamalar yapılmasını eleştirerek, Isparta ile Antalya arasındaki yolun bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Isparta'da siyaset yapan tüm kesimlerin ortak beklentisinin yolun tamamlanması olduğunu belirten Karaca, "Bu yol yapılsın, bitsin. Açılışını hep birlikte yapalım ve emeği geçen herkese teşekkür edelim. Ispartalı artık söz değil, icraat görmek istiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Isparta, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Dereboğazı Yolu Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Dereboğazı Yolu Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.