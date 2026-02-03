CHP'li Akbulut Burdur'daki "Emekliler Kürsüsü"Nden Seslendi: "Verdikleri Seçim Rüşvetlerine Artık İnanmayalım"

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, iktidarın her seçim öncesinde "yalancı bahar" oluşturarak yandaşlarına aktardıkları paranın küçük kısmını vatandaşa da verdiğini ifade ederek, "Verdikleri seçim rüşvetlerine artık inanmayalım. Bu karanlık, rantçı düzeni hep birlikte sandığa gömelim" dedi.

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi düzenlendi. Meydana kurulan kürsüden emekliler yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, kürsüden yaptığı konuşmada emeklilerin yoksulluğa mahküm edildiğini belirtti.

Sefalet koşullarına mahkum edilen, yoksulluk sınırının altında maaşlara layık görülen, yıllarca verdiği emeği yok sayılan emekliler için toplandıklarını ifade eden Ayten, şöyle konuştu:

"AKP iktidara gelmeden önce emekliler maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün ise 2 çeyrek altın bile alamıyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Halkına sırtını dönen, Meclis'i dinlemeyen, emeklisini duymayan bir iktidar. Bu ülkede mutlu bir azınlık var. Yüksek faiz onlara yarıyor, düşük vergi onlara yarıyor, çalışanlarına düşük zam sermeyadarlara yarıyor. Ama emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz, asgari ücretlilerimiz, yani mutsuz çoğunluk bu düzenden razı değil. İktidarımızda emeklilerimiz hak ettiğini alacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi, 'Bu maaşı emekliye reva görenler utanmalı' Eğer bu ülkede yurttaşımız geçinemiyorsa, bunun hesabına da çaresi de kurulacak ilk sandıkta bakacağız. Çünkü geçim yoksa, seçim var."

"Emeklinin ızdırabını ve sıkıntısını anlamak zorundayız"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise şunları söyledi:

"Bayram geliyor. Bayramda torununa harçlık verirken düşünen emeklimizin, ramazanda konu komşusunu, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu iftara davet edemeyen emeklinin ızdırabını ve sıkıntısını anlamak zorundayız. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülkede herkese yetecek kaynağımız vardır. Yurttaşlarımızın, partililerimizin tek arzusu insanca yaşamaktır. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in her fırsatta ifade ettiği gibi emeklilerimizin hakkını alana kadar yasal ve demokratik her yolu denemeye devam edeceğiz."

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların ortak dertlerinin aylıklarıyla ay sonunu getirememek olduğunu belirtti.

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini anımsatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Her seferinde hayat pahalılığı yarattılar ama her seçim öncesinde bir 'yalancı bahar' oluşturdular. Seçimden altı ay önce muslukları açtılar, yandaşlarına aktardıkları paranın küçük bir kısmını vatandaşa geç de olsa vermeye çalıştılar. Vatandaş da 'Evet kötüydü ama düzeldi' diyerek sandığa gitti. Ama bu sefer öyle olmayacak. Allah şahittir, emekliler 'bu sefer unutmadık' diyecekler.

"Hakkınızı helal edecek misiniz?"

Bakın, 2023 genel seçimlerine giderken ocak ayında en düşük emekli maaşı 5 bin liraydı. 'Seçim var, oylar gidiyor' dediler. Seçimden bir ay önce bunu 7 bin 500 liraya çıkardılar. O gün için bu büyük para gibi gösterildi. Ama ne oldu seçimden sonra? Mazot 15-16 liraydı, 2024 yerel seçimlerine geldiğimizde 45 liraya dayandı. Çünkü seçim sonrası acımasızca hepimizin cebinden aldılar. Kök aylığı düşük olanlara hazine yardımı yapıyorlar. Diyelim maaş 19 bin lira, 1 bin lira ekleyip 20 bin yapıyorlar. Bunun bütçeye maliyeti ne biliyor musunuz? 11,4 milyar lira. Biz dedik ki her emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapalım. 'Kaynak yok' dediler. Peki bu neye mal olurdu? 16,5 milyon emekliye 10 bin lira zam verilseydi, bütçemize maliyeti 1,9 trilyon lira olurdu. Ama 2026 bütçesinde bu parayı vermediler, buna karşılık yarattıkları borcun faizine 2 trilyon 740 milyar lira ödediler. Soruyorum; hakkınızı helal edecek misiniz?

"Fakirin ödediği vergilerle zenginin parasını garanti altına aldılar"

Bir de mülteci meselesi var. Ülkeyi mülteci cennetine çevirdiler. Ne kadar para harcadılar biliyor musunuz? 40 milyar dolar. Yani emekliye 'kaynak yok' dedikleri parayı oraya buldular. Kur Korumalı Mevduat'ı getirdiler. Fakirin ödediği vergilerle zenginin parasını garanti altına aldılar. Bunun maliyeti ne? 2 trilyon 700 milyar lira. Yani emekliye 1,9 trilyon yok dediler, ama zengine 2,7 trilyon verdiler. Bunları unutmayalım, unutturmayalım. Sandık gelecek. Verdikleri seçim rüşvetlerine artık inanmayalım. Bu karanlık, rantçı düzeni hep birlikte sandığa gömelim. Hakça üretelim, hakça paylaşalım."