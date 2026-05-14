CHP'den İktidar Hedefi: Hazırlık Süreci Başladı

14.05.2026 17:45
CHP, iktidara geçtiğinde hemen göreve başlayacaklarını belirtti. Saha çalışmaları sürüyor.

(MUĞLA) - CHP, Kültür ile Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, "İktidar olduğumuzda birinci gün itibariyle kontağı çevirmemiz gerekiyor. Bunun için çok hazırlıklıyız. Biz 'kazanalım da sonra bakarız' demiyoruz" dedi.

Ösen, bir dizi ziyaret ve saha çalışması gerçekleştirmek üzere geldiği Marmaris'te partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, kadın ve gençlik kolları ile ilçe yönetimi de hazır bulundu.

Parti binasında üyelere seslenen Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin bir "yıkım döneminden" geçtiğini söyledi. Siyasi transferleri gündemine alan Ösen, rüzgara göre siyaset yapan bir anlayışta olmadıklarını belirtti. Ösen, şunları söyledi:

"İktidar olduğumuzda birinci gün itibariyle kontağı çevirmemiz gerekiyor. Bunun için çok hazırlıklıyız. Biz 'kazanalım da sonra bakarız' demiyoruz. Çok detaylı çalışma ekipleri kurduk. Her bakanlığın izdüşümü olan başkanlarımızla 15 günde bir Genel Başkanımız ile toplanıyoruz. MYK günlük krizlerle ilgilenirken, biz tamamen pozitif gündemle Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz üzerine çalışıyoruz."

Kültür ve Turizm Politika Kurulu'nun sadece milletvekillerinden oluşmadığını; kadrolarında arkeologlardan otelcilere, rehberlerden sanatçılara kadar yaklaşık 60 kişilik danışman ekibi olduğunu anlatan Ösen, "Hükümet programını yazacak olan bu ekipte her alanın uzmanı var. Sektörün ve özel sektörün sorunlarını bilerek bir perspektif çiziyoruz" dedi.

Artık veri toplama ve saha aşamasına geçtiklerini ifade eden Seda Kaya Ösen, "Gölge Bakanlar şu anda Türkiye'nin dört bir yanında sahada. Bizim hedefimiz paydaşlarla buluşmak, sektörün sorunlarını yerinde dinlemek ve partimizin çözüm vizyonunu anlatmak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
