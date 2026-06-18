CHP'den Olukbaşı Yaylası Yıkımlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Olukbaşı Yaylası Yıkımlarına Tepki

18.06.2026 12:54
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Asu Kaya, Olukbaşı Yaylası'ndaki yıkımların gerekçesini TBMM gündemine taşıdı, mağduriyetleri vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Olukbaşı Yaylası'ndaki yıkımları TBMM gündemine taşıdı. Bölgede yaşanan yıkımların gerekçeleri ve mağduriyetlerin boyutuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kaya, Olukbaşı Yaylası'nda yaşanan sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Olukbaşı Yaylası'ndaki yıkımlara ilişkin TBMM Başkanlığı'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yıkımların mağduriyete yol açtığını dile getiren Kaya, önergesinde, "Osmaniye ili Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkisinde bulunan ve vatandaşlarımız tarafından özellikle pandemi ile deprem gibi afet dönemlerinde sığınak olarak kullanılan meskenlerin, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yıkımına başlanmıştır. İlk etapta 220 yapının yıkılacağı belirtilen bu süreç, bölgede ciddi bir sosyal ve ekonomik mağduriyete yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMEDİ VE TUTANAK TUTULMADI"

Bahse konu alanda 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan saha kontrol denetimlerinde, orman işletme müdürlüğüne bağlı memurlarca herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini ve tutanak tutulmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Hatta 2018 yılında mesire bölgesinin sınır hattı ölçümleri bizzat müdürlük tarafından yapılmış, sınır telleri de yine müdürlük eliyle karşılanmıştır. Ancak 2020 yılı sonundaki ölçümlerde idare tarafından bir 'sınır genişletme hatası' yapıldığı söylenmiş, revize taleplerine rağmen bu hatadan dönülmemiştir. Geçmiş yıllarda hiçbir usulsüzlük bulunmayan, hatta su ihtiyacını karşılayan 350 tonluk su deposunun da dahil olduğu bu yerleşimler, 2025 yılında aniden 'kaçak yapı' statüsüne sokulmuş ve vatandaşlar 'işgalci' ilan edilmiştir. Nisan 2026'da 7 adet yapı için yıkım kararı alınmış, Mayıs 2026'da mahkeme marifetiyle bu 7 yapının ve mesire alanının su ihtiyacını karşılayan altyapının yıkımı durdurulmuş olmasına rağmen idarece 240 yapının yıkım sürecine devam edilmektedir. Yıllarca alın teriyle, asgari ücretle ve emekli maaşlarıyla bu evleri yapan dar gelirli vatandaşlarımızın feryadı ve uğratıldıkları hak kaybı ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır."

Kaya önergesinde, Bakan Yumaklı'ya "Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkisinde kaç adet yapı kaçak yapı olarak tespit edildi? Bu yapıların kaç tanesi hakkında yıkım kararı bulunuyor? İlk etapta yıkılacağı açıklanan 220 yapının belirlenme kriteri nelerdir?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Olukbaşı Yaylası Yıkımlarına Tepki - Son Dakika

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