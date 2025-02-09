CHP'den Teğmenlerin İhraçlarına Protesto - Son Dakika
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CHP'den Teğmenlerin İhraçlarına Protesto

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CHP Eskişehir ve Samsun Gençlik Kolları, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin ihraçlarını protesto etti.

09.02.2025 22:27
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(ESKİŞEHİR- SAMSUN) - CHP'nin Samsun ve Eskişehir İl Gençlik Kolları, Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Gençlik Kolları, Odunpazarı Tarihi Bölgesi'ndeki Kurtuluş Müzesi önünde, CHP Samsun Gençlik Kolları da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi'nde toplanarak yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen 5 teğmenin ordudan ihracını protesto etti.

Yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda resmi tören bittikten sonra ettikleri yemin sebebiyle 5 teğmenimiz ordudan ihraç edildi. Bu ihraçlar iktidarın Cumhuriyetle bir gönül bağının olmadığının en açık göstergesidir. Bizler bu hukuksuz tasfiyelerin karşısında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Arkamda gördüğünüz bina da Eskişehir'in Kurtuluş Müzesidir. Bizler tarih yazacak olan kırmızı yelekliler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, Cumhuriyet'in gençlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu teğmenlerinin yanındayız.

Teğmenlerimiz; resmi tören bittikten sonra ettikleri yeminde Atatürk'e bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve anayasaya bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; orduya sadakatlerini ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; bu millet için gözlerini kırpmadan ölebilecek kadar bu ülkeyi sevdiklerini ifade etmişlerdir. Bilinsin ki: Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu orduda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek suç değildir, olamaz. Bu milleti, bu ülkeyi sevmek yurtseverliktir. Yurtseverlik suç değildir, olamaz. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade eden teğmenlerden bu ülkeye, bu millete zarar gelmez.

"Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez"

Hesap soracaksanız cemaatlere ve tarikatlara bağlılıklarını açıklayıp bu ülkeyi karanlığa götürmek isteyenlerden hesap sorun. Hesap soracaksanız alın teriyle çalışıp, haram lokma yemeden evine ekmek götüren kasiyerleri, emekçileri küçümseme pahasına; kahraman askerlerimizle 'artık kasiyerlik yaparlar' diye alay ettiğini zanneden zavallılardan, kibir abidelerinden hesap sorun. Cumhuriyetle hesaplaşmaksa niyetiniz başaramayacağınızı bilin. Asla unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez!"

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Gençlik, Samsun, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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