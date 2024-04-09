Yerel

CHP'den Tuzluca'da mazbatanın seçimlerde 2'nci olan adaya verilmesine ilişkin olağanüstü itiraz

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi, Iğdır Tuzluca ilçesinde mazbatanın seçimlerde 2'inci olan adaya verilmesi hakkında YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından itiraz süreci devam ediyor. Seçimlerde itiraz edilen yerlerden biri de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi olarak öne çıktı. Tuzluca'da CHP'li Cemal Kurnaz, rakibi AK Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan daha fazla oy alarak seçimlerde kazanan taraf olmuştu. Fakat AK Parti tarafından YSK'ye yapılan itiraz sonucuyla Cemal Kurnaz'ın seçime yeterliliği olmadığı kararı verildi. Karar üzerine CHP tarafından YSK'ye tam kanunsuzluk nedeniyle olağanüstü itirazda bulundu.

"Tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle YSK'ye olağanüstü başvuruda bulunduk"

İtiraz çerçevesinde YSK önünde bir açıklama yapan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "31 Mart Yerel Seçimlerinde Iğdır ilimizin Tuzluca ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Adayımız Cemal Kurnaz, belediye başkanı olarak seçilmişti. Adayımızın seçilme yeterliliği için ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlar mahallinde reddedildi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu adayımızın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle kazanmayan adaya mazbata verdi. Biz de bugün tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle YSK'ye olağanüstü başvuruda bulunduk" açıklamasında bulundu.

Adayları hakkında açılmış bir dava veya aldığı bir ceza olmadığını ifade eden Alp, "Adayımızın olağanüstü hal KHK'sı kapsamında verilmiş bir memuriyetten çıkarma cezası da yoktur. Bizim adayımız emekli olduktan sonra Iğdır Valiliği tarafından verilen bir meslekten çıkarma cezası YSK tarafından gerekçe yapıldı. YSK'nin bu kararı tam kanunsuzdur. Çünkü Iğdır valiliği tarafından verilen meslekten çıkarma cezasına bakmış mahkeme fakat bu karara karşı adayımızın açtığı ve Danıştay tarafından karara bağlanan iptal kararına bakmamıştır" ifadelerini kullandı.