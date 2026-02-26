CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan "Ruhsat Operasyonu" Açıklaması: "Edirne Belediyesi'nin Vermiş Olduğu Herhangi Bir Ruhsat Söz Konusu Değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan "Ruhsat Operasyonu" Açıklaması: "Edirne Belediyesi'nin Vermiş Olduğu Herhangi Bir Ruhsat Söz Konusu Değil"

26.02.2026 17:42  Güncelleme: 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü ve Belediye Meclis Üyesinin tutuklandığı ruhsat operasyonuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek, belediyenin herhangi bir yolsuzluk ya da usulsüzlük uygulaması içinde olmadığını belirtti.

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü ile Belediye Meclis Üyesinin tutuklandığı "ruhsat operasyonu"na ilişkin, "Edirne Belediyesi gerekli zamanlarda cezai işlemlerini de yapmış ve bunun da takipçisi olmuştur. Herhangi bir işletmeyi kayırma ya da işletmeyle ilgili yasal olmayan bir şeyi yasal hale getirmek gibi bir uygulaması söz konusu bile olmamıştır" dedi.

Balkanlı ile CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ile birlikte, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ve Belediye Meclisi Üyesi N. M'nin tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Balkanlı, CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında şunları kaydetti:

"Ulusal basında da gördüğümüz kadarıyla bu süreçle ilgili olarak fotoğraflar, kameralar ve bununla ilgili tutanakların yayınlandığını ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini gördük. Gizlilik ilkelerine aykırı hareket edilmektedir. Kamuoyu gizlilik nedeniyle bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir ve yanlış bir şekilde hüküm verilmektedir. Kamuoyunda belirtilen rüşvet, mekanlarla ilgili usulsüz ruhsat alınmasıyla ilgili olarak konuşulan konular tamamen gerçek dışıdır. Bu mekanla ilgili olarak Edirne Belediyesi'nin vermiş olduğu herhangi bir ruhsat söz konusu bile değildir. Burası yasa gereği ruhsat alabilecek durumda da değil. Bununla ilgili olarak Edirne Belediyesi gerekeni yasal olarak yapmıştır. Herhangi bir ruhsat vermemiştir. Edirne Belediyesi gerekli zamanlarda cezai işlemlerini de yapmış ve bunun da takipçisi olmuştur. Herhangi bir işletmeyi kayırma ya da işletmeyle ilgili yasal olmayan bir şeyi yasal hale getirmek gibi bir uygulaması söz konusu bile olmamıştır."

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Belediye, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan 'Ruhsat Operasyonu' Açıklaması: 'Edirne Belediyesi'nin Vermiş Olduğu Herhangi Bir Ruhsat Söz Konusu Değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan "Ruhsat Operasyonu" Açıklaması: "Edirne Belediyesi'nin Vermiş Olduğu Herhangi Bir Ruhsat Söz Konusu Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.