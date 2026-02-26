CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan "Ruhsat Operasyonu" Açıklaması: "Edirne Belediyesi'nin Vermiş Olduğu Herhangi Bir Ruhsat Söz Konusu Değil"

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü ile Belediye Meclis Üyesinin tutuklandığı "ruhsat operasyonu"na ilişkin, "Edirne Belediyesi gerekli zamanlarda cezai işlemlerini de yapmış ve bunun da takipçisi olmuştur. Herhangi bir işletmeyi kayırma ya da işletmeyle ilgili yasal olmayan bir şeyi yasal hale getirmek gibi bir uygulaması söz konusu bile olmamıştır" dedi.

Balkanlı ile CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ile birlikte, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ve Belediye Meclisi Üyesi N. M'nin tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Balkanlı, CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında şunları kaydetti:

"Ulusal basında da gördüğümüz kadarıyla bu süreçle ilgili olarak fotoğraflar, kameralar ve bununla ilgili tutanakların yayınlandığını ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini gördük. Gizlilik ilkelerine aykırı hareket edilmektedir. Kamuoyu gizlilik nedeniyle bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir ve yanlış bir şekilde hüküm verilmektedir. Kamuoyunda belirtilen rüşvet, mekanlarla ilgili usulsüz ruhsat alınmasıyla ilgili olarak konuşulan konular tamamen gerçek dışıdır. Bu mekanla ilgili olarak Edirne Belediyesi'nin vermiş olduğu herhangi bir ruhsat söz konusu bile değildir. Burası yasa gereği ruhsat alabilecek durumda da değil. Bununla ilgili olarak Edirne Belediyesi gerekeni yasal olarak yapmıştır. Herhangi bir ruhsat vermemiştir. Edirne Belediyesi gerekli zamanlarda cezai işlemlerini de yapmış ve bunun da takipçisi olmuştur. Herhangi bir işletmeyi kayırma ya da işletmeyle ilgili yasal olmayan bir şeyi yasal hale getirmek gibi bir uygulaması söz konusu bile olmamıştır."