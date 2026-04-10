CHP, Eğitim Promosyonunda Tepki Gösterdi

10.04.2026 10:56
CHP'li Açar, bankaların eğitim çalışanlarına yönelik promosyon tekliflerini yetersiz buldu.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, kentte 33 binin üzerinde eğitim çalışanını kapsayan maaş promosyonu ihalesinde teklifin düşük olduğunu belirterek, " Türkiye'nin finans kaymağını yiyen bankaların bu ihaleyi ciddiye almaması kabul edilemez. Teklif edilen rakamlar eğitim camiasını rencide edecek boyuta gelmiştir. Bu süreçte eğitim emekçilerimizin hakkının korunması için konunun ısrarlı takipçisi olacağız" dedi.

Gaziantep genelinde 33 bin 677 öğretmen ve memur ile 657 işçiden oluşan eğitim çalışanını kapsayan banka promosyonu ihalesine 12 banka davet edildi ancak ihaleye yalnızca Halk Bankası katıldı. Halk Bankası'nın 70 bin TL'lik promosyon teklifi, eğitim çalışanlarının beklentilerinin oldukça gerisinde kalırken tepkilere neden oldu.

İhale sürecini yakından takip eden CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, bankaların sürece yeterli hassasiyeti göstermediğini belirterek, Türkiye'de milyarlarca lira kar açıklayan bankaların bu tür ihalelere daha ciddi yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Açar, "Türkiye'nin finans kaymağını yiyen bankaların bu ihaleyi ciddiye almaması kabul edilemez. Teklif edilen rakamlar eğitim camiasını rencide edecek boyuta gelmiştir. Bu süreçte eğitim emekçilerimizin hakkının korunması için konunun ısrarlı takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

