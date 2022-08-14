Gürsel Erol, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek için Elazığ'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Erol, bu kapsamda, Elazığ'ın merkeze bağlı Hal köyünü ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gürsel Erol, Ziyarete Gitti Köyde Kadınlarla Okey Oynadı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.