CHP Eskişehir'de Özgür Özel Desteği

(ESKİŞEHİR) - Haber: Meltem KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Örgütümüz net bir şekilde seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in arkasındadır. Buna ilişkin tutumunu sürecin en başından itibaren ortaya koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir" dedi. Yalaz, herhangi bir görevden alma durumunda direniş sergilemeden il başkanlığını devretmeyeceğini söyledi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, mutlak butlan kararı sonrası partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Yalaz, şunları söyledi:

"SOKAK DA TABAN DA ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA"

"CHP Eskişehir Örgütü bugün seçilmiş bütün kurultay delegeleri olarak imza verdiler. Bu net bir irade beyanıdır. Bizim bu irade beyanını sadece kendi 12 seçilmiş kurultay delegesi olarak irade ortaya koymak şeklinde değil, aslında CHP Eskişehir Örgütü'nün de iradesinin bir beyanı olarak görüyoruz. Örgütümüz net bir şekilde seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in arkasındadır. Buna ilişkin tutumunu sürecin en başından itibaren ortaya koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir. CHP görev yapan bütün mecraları hele ki genel başkanlık gibi, il başkanlığı gibi önemli görevlerini CHP'lilerden alır. Bu görevi ifa edenler CHP'lilerden aldıkları yetkiyi kullanır. CHP'lilerden almadığı bir yetkiyi hiç kimse kullanamaz. Hiç kimse CHP'yi gerek genel başkanlık düzeyinde gerekse iller düzeyinde CHP'lilerden almadığı bir yetkiyi kullanarak CHP'lileri CHP'lilere rağmen yönetemez. Örgütün de tabanın da toplumun da iradesi buradaki tutumu çok nettir. Eskişehir'de sokağın, halkın sesine vererek tarihin doğru tarafında durmaya seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yanında durmaya net bir irade ortaya koyarak devam etmektedir."

"GÖREVDEN ALSALAR DA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Görevden alınmama ilişkin bir beklenti söz konusu. CHP'de genel başkanımız Özgür Özel'le çalışma iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu da şahsi bir beklenti ile yapmıyoruz. Toplumun, tabanın sesine kulak vererek yapıyoruz. Özgür Özel ile çalışmak bizim için bir şereftir. Büyük bir onurdur. Onun liderliğine inanıyoruz. Onun Türkiye'de kurtuluş reçetesini ortaya koyacağına, milyonların umudu haline getirdiği CHP'yi iktidar yapacağına inancımız, güvenimiz tamdır. Biz Özgür Özel ile yol yürümeye devam edeceğiz onun liderliğine inandığımız için. Bu sebeple görevden alınacaksak bir adım geri atmayız, gık bile demeyiz. Alacaklarsa alsınlar. Ama bizim duruşumuz da tavrımız da ortaya koyduğumuz irade değişmeyecektir. Ben geri adım atarsam herkes geri adım atabilir. Ben bunu tarihi bir sorumluluk tarihi bir görev olarak düşünüyorum. Tarihin doğru tarafında yer almanın da onurunu, gururunu görevde de olsam görevden de alınsam bundan sonra hiçbir zaman belki bu görevlere gelemeyecek de olsam bir adım geri adım atmadan ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

"DİRENİŞTE BULUNMADAN İL BAŞKANLIĞIMIZI VERMEM"

"Direnişte bulunmadan da il başkanlığımızı vermem" diyen Yalaz, "Ben görevden alma durumunda kendimi görevden alınmış addetmem. Beni görevden alabilecek kişi meşru şekilde seçilmiş olan genel başkanım Özgür Özel ve onunla birlikte partiyi yöneten genel merkez yönetimidir. Beni Ensar Aytekin görevden alabilir, Özgür Özel alabilir. Ben yine görevimi Özgür Özel ve partililerden aldığım yetkiyle yapmaya devam ederim. Direnişte bulunmadan da il başkanlığımızı vermem. Partililerden almadığı görevi yaparak o koltukta oturmak isteyecek zatı muhteremlere de vermeyeceğimi direneceğimi ne pahasına olursa olsun direneceğimi ifade etmek isterim" dedi."

"HAVAYI KOKLAYARAK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPARAK OLMAZ"

CHP'de bazı kişilerin tarafsız olduğuna ilişkin yaptığı konuşmalara tepki gösteren Yalaz, "Tarafsızlık diye bir şey söz konusu değil. Kimle kim arasında tarafsız olacaksınız? Taraflar kim? Bir tarafta partililerin CHP'lilerin oyuyla seçilmiş kurultay delegelerinin ve o kurultay delegelerinin oyuyla seçilmiş meşru genel başkan var. Diğer tarafta bir yargı kararıyla mutlak butlan gibi hukuki literatürde karşılığı olmayan garabet yargı kararıyla o koltukta oturanlar var. İkisi arasında nasıl taraf olmayacaksınız? Böyle bir şey söz konusu değildir. Herkes tavrını iradesini bu süreçte net olarak ortaya koymalıdır. Öyle sosyal medya paylaşımlarıyla her gün paylaşım yapıp partideki en ufak bir gelişmeyi sosyal medya hesaplarından değerlendireceksin, bir hafta 10 gün ağzını bıçak açmayacak, etrafı koklayacaksın. Bizler bunun farkındayız. Partililer de farkında. Herkesi net olarak duruş sergilemeye davet ediyorum."