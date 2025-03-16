CHP Eskişehir Gençlik Kolları'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek Çağrısı

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, "Demokrasi şölenine ortak olmak ve adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sandıklara akın etmeliyiz, edeceğiz" dedi.

CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları tarafından "ön seçim" konulu danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Ali Eren Doğan, CHP Tepebaşı Gençlik Kolları Başkanı Berk Doğdu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Oğuzhan Demir, "Partimizin almış olduğu bir ön seçim kararı var, bunu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak, partimizin aldığı bu kararı sırtımızda taşımak zorundayız. Ön seçim demokrasi adına hem ülkemiz hem de partimiz için çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanlığı gibi çok özel ve önemli bir görev için dahi ön seçime gidebiliyorsa milletvekilliği seçiminde, başkanlık seçimlerinde, meclis üyesi seçimlerinde de daimi bir şekilde ön seçime gidebilir. 23 Mart'ta ortaya koyulacak irade bunun işaretidir" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu'nun her an omuzdaşı, yoldaşı olacağız"

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek adam rejimine karşı başlattığımız yeniden demokratikleşme ve cumhuriyet değerlerine, özümüze yeniden dönüş hareketinin meşalesi 23 Mart'ta güçlü bir şekilde yakılacak. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları olarak bu demokrasi şölenine ortak olmak ve adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sandıklara akın etmeliyiz, edeceğiz de. Hemen akabinde kırmızı yeleklerimizi giyecek ve sokak sokak, cadde cadde umudu örgütleyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun her an omuzdaşı, yoldaşı olacağız. Terlediğinde alnının terini sileceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtireceğiz yoldaşlar, en ufak bir şüpheniz olmasın."

"Absürt davalarla onu ablukaya almaya çalışıyorlar"

Gençlere seslenen ve 23 Mart'ta sandığa gitme çağrısı yapan Talat Yalaz da şunları kaydetti:

"Çünkü biz cumhurbaşkanı adayını seçmekle kalmayacağız o gün. O gün tek bir aday yarışacak. Şimdiden ifade etmekte bir beis görmüyorum, Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. 23 Mart'ta CHP'liler olarak bunu tescille ilan edeceğiz. Peki bu tescil ve ilan nasıl olmalıdır? Güçlü olmalıdır. Tescil vardır, tescil vardır... O gün düşük bir katılım da cumhurbaşkanı adayını ilan etmemize yetecektir. Ama bilhassa dikkat buyurunuz CHP ön seçim kararını aldıktan sonra Ekrem İmamoğlu başkana yapılan saldırılara dikkat buyurunuz. Onun yol arkadaşlarını da tutukluyorlar. Absürt davalarla onu ablukaya almaya çalışıyorlar. ve bu sürecin sonucunda da yıldıracaklarını düşünüyorlar. Öyle fütursuzca ve utanmazca bir hal aldı ki 30 yıllık diplomasını sorguluyorlar. Biz özellikle CHP'li, devrimci gençler ne yapmalıyız? Arkasında durmalıyız, yanında durmalıyız."