CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na Volkan Enver Kılıç Atandı

(ESKİŞEHİR)- CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) teşkilatlara yönelik yeni görevlendirmeleri kapsamında CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevine Volkan Enver Kılıç atandı. Han İlçe Başkanı Münür Çanacık ve yönetim kurulu üyeleri CHP'den istifa etti.

CHP MYK tarafından CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz'ın yerine Volkan Enver Kılıç atandı.

Kılıç, 2012-2015 yılları arasında CHP Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında ise CHP Seyitgazi İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Son olarak 2024 yerel seçimlerinde Seyitgazi Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

HAN İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

Eskişehir'e yeni il başkanı atanmasının ardından ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve meclis üyeleri CHP'den istifa etti.

Bu sabah saat 10.00 itibarıyla da CHP Han İlçe Başkanı Münür Çanacık ve yönetimi kurulu üyeleri de CHP'den istifa ettiğini duyurdu.