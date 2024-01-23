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CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu: Mansur Başkan ile Aramızda Hiçbir Sıkıntı Yok - Son Dakika
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CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu: Mansur Başkan ile Aramızda Hiçbir Sıkıntı Yok

CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş ile aralarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti. Beşikçioğlu, Yavaş'ın tecrübelerine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu: Mansur Başkan ile Aramızda Hiçbir Sıkıntı Yok
23.01.2024 - 13:36,  Güncelleme: 13:53
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, "Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacaktır. Bu çok net" dedi.

Beşikçioğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık binasına giren Beşikçioğlu basın mensuplarını selamladıktan sonra Mansur Yavaş'ı kastederek, "Ankara'nın ağabeyine geldik" dedi.

Görüşmenin ardından Beşikçioğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mansur Yavaş'ın kendisinin adaylığına nasıl baktığı sorusu üzerine, "Bizim bu konuda Mansur Başkan ile hiçbir olumsuz duygumuz olmadı, sanırım olmayacak da" dedi.

Mansur Yavaş'ın belediyecilik konusunda engin tecrübelere sahip olduğunu ve bu tecrübeleri kendisi ile de paylaştığını savunan Beşikçioğlu, "Saha çalışmaları içerisinde 10 gündür Etimesgut'un tüm mahallelerini dolaştım. Bir takım eksiklikleri Başkanımıza iletmek arzusundaydım. Bu eksiklikleri ilettikten sonra gereken yapıldı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu, Yavaş ile aralarında bir sıkıntı olup olmadığı sorusu üzerine, "Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacaktır. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz, bizim onun tecrübelerine her zaman ihtiyacımız vardır" değerlendirmesini yaptı.

Beşikçioğlu, "İlk defa siyasete girdiniz. Nasıl bir çalışma yürüteceksiniz" sorusuna ilişkin, "Siyasete girmedim ben. Hizmete girdim diye bakıyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un adaylığı konusunda konuşan Beşikçioğlu, "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer" diye konuştu.

Beşikçioğlu, Mansur Yavaş dışında bir adayın varlığını yalnızca demokrasinin bir gereği olduğunu ve sonucun belli olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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