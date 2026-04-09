CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Araban Belediye Meclisi'nde Hukuka Aykırı İşlemler Var"

09.04.2026 13:49  Güncelleme: 14:22
(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlı Vakkas Açar, Araban Belediyesi'nin geçen gün gerçekleştirdiği meclis toplantısında alınan kararların hukuka, yerleşik teamüllere ve mevzuata aykırı olduğunu söyledi. Açar, söz konusu toplantıda yaşananları kamuoyunun bilgisine sunulması amacıyla açıklama yaptıklarını belirterek, süreci hem yargıya taşıdıklarını hem de takipçisi olacaklarını ifade etti.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Vakkas Açar, Araban Belediyesi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Açar, meclis toplantısının ilk gündem maddesi olan birinci ve ikinci başkan vekilliği seçimlerinde usule aykırı bir süreç işletildiğini savundu. Yapılan oylamada oyların eşit çıkmasına rağmen kanunda açıkça belirtilen ikinci tur oylamanın gerçekleştirilmediğini ifade eden Açar, belediye başkanının doğrudan kura yöntemine geçtiğini dile getirdi. Bu kura işleminin de usulüne uygun yapılmadığını iddia eden Açar, zarfların gelişigüzel şekilde dağıtıldığını, belediye başkanının süreci yönlendirerek sonucu belirlediğini ve bu şekilde meclis başkan vekilliklerinin hukuka aykırı biçimde belirlendiğini söyledi.

Denetim komisyonu raporuna ilişkin de iddialarda bulunan Açar, CHP'li meclis üyesi İbrahim Özdemir'in itirazının dikkate alınmadığını dile getirdi. Denetim komisyonlarının yasa gereği belirli bir süre boyunca çalışarak hazırladıkları raporu meclise sunmaları gerektiğini hatırlatan Açar, söz konusu komisyonda herhangi bir toplantı yapılmadığını, dosyaların incelenmediğini ve buna rağmen rapor hazırlanmış gibi gösterildiğini ileri sürdü. Açar, Özdemir'in "Biz ne zaman denetim yaptık, hangi dosyaları inceledik?" şeklindeki itirazına rağmen sürecin devam ettirildiğini, hatta Özdemir'in adına şerh düşülerek raporun meclisten geçirilmiş gibi işlem yapıldığını ifade etti.

Daimi encümen üyeliği seçimlerinde de benzer bir usulsüzlük yaşandığını iddia eden Açar, bu seçimlerin kapalı oy ve açık tasnif esasına göre yapılması gerektiğini, ancak sürecin şeffaf yürütülmediğini söyledi. Oyların eşit çıkması üzerine yine ikinci tur oylamaya gidilmeden kura yönteminin devreye sokulduğunu belirten Açar, bu uygulamanın da mevzuata aykırı olduğunu ve seçimlerin oldu-bittiye getirildiğini öne sürdü.

"Eğer hukuk gerçekten eşitse alınan bu kararların iptal edilmesi gerekir"

Açar ayrıca, belediye başkanının faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma bizzat başkanlık ettiğini ve bunun da açık bir mevzuat ihlali olduğunu ifade etti. Mevzuata göre faaliyet raporu görüşülürken belediye başkanının toplantı salonunda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Açar, buna rağmen hem toplantıyı yönettiğini hem de raporun oylanmasını sağladığını söyledi. Faaliyet raporunun meclis üyelerine önceden sunulmadığını ve mecliste okunmadan oylamaya geçirildiğini de sözlerine ekledi. Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine hukuki süreç başlattıklarını açıklayan Açar, konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını belirtti. Türkiye'de hukukun herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini dile getiren Açar, "Eğer hukuk gerçekten eşitse, Araban Belediye Meclisi'nde alınan bu kararların iptal edilmesi gerekir. Aksi durumda bu tür uygulamalar görmezden gelinmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

