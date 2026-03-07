CHP Gaziantep'ten Şehit Ailelerine İftar - Son Dakika
CHP Gaziantep'ten Şehit Ailelerine İftar

07.03.2026 14:47
CHP Gaziantep İl Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için iftar programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Vakkas Açar, "Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için sadece bir iftar değil; aynı zamanda bir vefa, bir minnet ve bir şükran buluşmasıdır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, düzenlediği iftar programında, şehit ailelerini, gazileri ve gazi yakınlarını bir araya getirdi. Programda gazi ve şehit yakınları ile buluşan İl Başkanı Vakkas Açar, Türkiye'nin her karış toprağında şehitlerin emaneti, gazilerin onuru olduğunu dile getirdi.

Şehit ailelerine ve gazilere seslenen Açar, "Sizler sadece birer aile değilsiniz. Sizler bu ülkenin onurunun, direncinin ve bağımsızlık iradesinin yaşayan sembollerisiniz. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprağı vatan yapan ise uğrunda can verenlerdir. İşte yaşadığımız kent Gaziantep'te, Ulusal Kurtuluş Mücadele'sinde teslimiyete acı zerdali çekirdeği yiyerek direnen, Kale'sine beyaz bayrak çekmeyen ve bu uğurda seve seve can veren 6 bin 137 şehidimizin, toprağı vatana dönüştürdüğü bir Gazişehir, bir kahramanlar diyarıdır" diye konuştu.

Bir annenin evladını vatan uğruna toprağa vermesi ve bir gazinin bedeninde taşıdığı yaranın milletin en büyük fedakarlık destanına işaret ettiğini söyleyen Açar, "Bizler biliyoruz ki bu vatan kolay kurulmadı. Çanakkale' den Sakarya'ya, Dumlupınar'dan bugüne kadar bu topraklar şehitlerin kanı ile sulandı, gazilerimizin cesaretiyle ayakta kaldı. Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Sizin acınız da onurunuz da bu milletin ortak duygusudur" dedi.

"Şehitlerimize minnet borcumuz var"

Şehitlerin emanetine sadece sözle sahip çıkılamayacağını ve esas olanın, onların hatırasına yakışır bir ülke kurmaktan geçtiğini belirten Açar, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz; adaletin güçlü olduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin onuruyla yaşayabildiği bir Türkiye inşa etmektir. Bu ülkenin evlatlarının artık toprağa düşmediği, anaların gözyaşı dökmediği, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Bugün bu sofrada bir kez daha şunu söylüyorum: Şehitlerimize minnet borcumuz var. Gazilerimize şükran borcumuz var. Bu borç asla ödenmez ama bu borcu başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere unutmamak vefa duygusunu yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Soframıza bereket, ülkemize huzur, milletimize birlik ve kardeşlik diliyorum."

Kaynak: ANKA

CHP Gaziantep'ten Şehit Ailelerine İftar
