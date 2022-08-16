CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu müzede bulunan eserler hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'ne geçerek kutlama etkinliklerine katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta - Son Dakika

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