CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta

16.08.2022 20:23
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu müzede bulunan eserler hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'ne geçerek kutlama etkinliklerine katıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta - Son Dakika
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