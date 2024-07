Yerel

CHP Genel Başkanı Özel: "Bu bir kan davası değil, can davasıdır"

"Madımak utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağım"

SİVAS - Madımak olaylarının 31. Yıl dönümü anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayın gerçekleştiği binanın Utanç müzesine dönüştürülüp, sorumluların insanlık suçu suçlaması ile yargılanması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin üst düzey yöneticileri Sivas'ta Madımak olayının 31. Yıl dönümü anma programına katıldı. Bugün Bilim Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren, olayın gerçekleştiği binaya giden Özel, olayda ölenlerin anısına bina önünde bulunan ölenlerin fotoğraflarının yanına karanfil bıraktı. Burada basın mensuplarına hitaben konuşan Özel, binanın Utanç müzesine dönüştürülüp yaşananların insanlık suçu olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Özel'den utanç müzesi ve insanlık suçu çağrısı

Özel, "Bugün Madımak katliamının 31. Yıl dönümü. CHP'nin genel bakanı olarak, tüm kadromuzla birlikte ailelerinin yanında olmaya geldik. Burada iki önemli karar alınmadan, sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her yıl 2 Temmuz'da gelip burada anmamızı yapacağız. 31. Yılı 1. Yıl kabul ediyoruz. Ailelerin ve bizim birinci talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bilim ve kültür merkezi tabelasını gören ailelerin içi yanıyor, 'Biz bunu hak etmedik' diyorlar. 'Ne bilimi ne kültürü, insan yakmak bizim kültürümüzde var mı' diyorlar. 'Bilime inanın, kültüre inanan, sanata inanan canları burada yaktınız' diyorlar. Birinci olarak burası utanç müzesi olacak, ikincisi ise istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Eninde sonunda bu kararların bozularak bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramazlar, affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı kabul etmiyoruz. 7'sinin Alman vatandaşı olduğu, 2'sinin Arabistan vatandaşı olduğu, birinin Sivas Emniyet müdürlüğüne 500 metre mesafede öldüğü, birinin AK Parti yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilen kaçakların gıyaplarında, insanlığa karşı suç işlemiş olarak cezalandırılmalarını, bunun dışındaki alınan tüm kararların bozulmasını ve zaman aşımı kararının da bozulmasını bekliyorum." dedi.

Özel açıklamasında, olayın kan davası değil de can davası olduğunu ifade edip, Utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağını söyledi. Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Çok kararlıyız. Bu bir kan davası değil. Kan davaları da bir gün biter. Bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'de ki tüm canları tehdit eden bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içerisine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu mayın ve dinamitleri, sadece gözü yaşlı analar, çocuklar, kardeşler yada davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu tüm siyasiler tüm riskleri görüp, cesaretle temizleyeceğiz. Kan davaları biten ama bu can davası bitmez. Bir yıl mı olur, iki yıl mı olur, üç yıl mı olur ama ant olsun ki sonraki 2 Temmuzlarda Madımak utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağım, hep beraber yapacağız. Ant olsun, ant olsun, ant olsun.