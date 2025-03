CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye ve Filistin Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: "Hepimizin yüreği ağzında"

"Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz"

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, "Gün olup 2004 yılında yüzde 6 oy aldığımız bu şehri yüzde 60 oyla Ferdi başkana emanet edildiğini gördük. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada bu büyük çadır çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Maalesef enflasyon canavarı halen çok acımasızdır. Fiyatlar yüksektir. Gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerindedir. Bugün en düşük emekli maaşı alan emekli maalesef 14 bin 500 lira ile geçinmek, asgari ücretli 22 bin lira ile çocuklarını büyütmek, okutmak, ev kirası vermek, onları giydirmek, gezdirmek zorundadır. Bu şartlar altında sosyal belediyeciliğin, vatandaşın sıkıntılarını gören, onunla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür" dedi.

"Tedirginlikle izliyoruz"

Dünyanın çok kötü dönemlerden geçtiğini belirten Özel, " Ukrayna'da savaş var. Filistin'de savaş var. Suriye'de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile izliyoruz. Tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin'de Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye; İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Ortadoğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in dostluğundan beri, Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu, Filistin davasının yanında, Filistinlilerin arkasındadır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.