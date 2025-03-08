CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye ve Filistin Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye ve Filistin Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yeniden başlayan çatışmalara dair endişelerini dile getirerek, derhal sükunetin sağlanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Filistin meselesinde Türkiye'nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

08.03.2025 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: "Hepimizin yüreği ağzında"

"Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz"

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, "Gün olup 2004 yılında yüzde 6 oy aldığımız bu şehri yüzde 60 oyla Ferdi başkana emanet edildiğini gördük. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada bu büyük çadır çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Maalesef enflasyon canavarı halen çok acımasızdır. Fiyatlar yüksektir. Gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerindedir. Bugün en düşük emekli maaşı alan emekli maalesef 14 bin 500 lira ile geçinmek, asgari ücretli 22 bin lira ile çocuklarını büyütmek, okutmak, ev kirası vermek, onları giydirmek, gezdirmek zorundadır. Bu şartlar altında sosyal belediyeciliğin, vatandaşın sıkıntılarını gören, onunla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür" dedi.

"Tedirginlikle izliyoruz"

Dünyanın çok kötü dönemlerden geçtiğini belirten Özel, " Ukrayna'da savaş var. Filistin'de savaş var. Suriye'de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile izliyoruz. Tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin'de Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye; İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Ortadoğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in dostluğundan beri, Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu, Filistin davasının yanında, Filistinlilerin arkasındadır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Özgür Özel, Politika, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye ve Filistin Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye ve Filistin Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.