Yerel

CHP Genel Başkanı Özel, Kartal'da toplu açılış törenine katıldı

Özgür Özel: "478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için bir adım atıyoruz"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapımı tamamlanan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Kafe'nin açılış törenine katıldı.

Kartal Belediyesi tarafından 'Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var' ilkesiyle Şahkulu Sultan Dergahı ile birlikte yapımı tamamlanan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Kafe'nin toplu açılış töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Şahkulu Sultan Dergah Başkanı Hasan Şahin ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başkan Gökhan Yüksel 5 yıl boyunca arı gibi çalıştı ve sürekli bir yandan da açılışlar yaptı. Bugün beni 478 yataklı Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdunun açılışına davet etti. 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için bir adım atıyoruz. Şahkulu Sultan Dergahı, Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için, bizler için çok önemli bir yere sahiptir. Şahkulu Sultan Dergahı için 'hızırevi' diyorlar. Hızır darda kalana uzanan eldir. Hızır bugün Şahkulu Sultan Vakfıdır. Hızır bu vakfa gönül veren canlarımızdır. Bütün canlara selam olsun" şeklinde konuştu.

Özel, 2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22'sine yurt imkanı sağlanabildiğini söyleyerek, "Bu oran İstanbul'da yüzde 10'un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması Türkiye'nin farklı coğrafyalardan buraya gelen öğrencilerin anne ve babalarının yüreklerine yollanmış sıcak bir mesaj. Kartal'dan onlara uzatılan dostluk eli, Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak. Bu tür işleri sürdüreceğiz. Bugüne kadar Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Bu çok önemli bir adım" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Yüksel ise, "Dersanemize gelen bir öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Omuzlarımızdaki yük arttı, o fırsat eşitsizliğini gördük. Türkiye birincisinin çıktığını görünce hemen kollarımızı sıvadık, kız öğrenci yurdumuzu tamamlayarak kız öğrencilerimize armağan ettik. Yönetimi Şahkulu Sultan Dergahı vakfıyla birlikte paylaşıyoruz. Çok kısa bir sürede büyük yatırım yaparak tüm eksikleri tamamlayıp 478 kapasiteli kız öğrenci yurdunu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Yüksel konuşmasına şöyle devam etti: "Aynı zamanda hem öğrencilerimiz hem mahalle halkımızı bu ekonomik zorluklarda bir miktar rahatlatmak için sosyalleşip çay, kahve içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri Kartal'daki 10. Gezegen Sosyal Tesisimizin de açılışını yapacağız. Ne mutlu ki yolumuza en güçlü şekilde devam ediyoruz, sizleri yanımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız."

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılış töreninin ardından kız öğrenci yurdunu gezerek öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.