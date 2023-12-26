CHP Genel Başkanı Özel: "Teröristlerle mücadelesinde her zaman TSK'nın arkasında olduk"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduk olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Siyasi gündeme ilişkin konuşan Özel, partisinin 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisi ile terörü kınamasına yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen 12 asker için çok büyük bir acı yaşadıklarını belirten Özel, "Biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduk olmaya devam edeceğiz. Elbette siyasi partiler takındıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundalar. Biz bir yandan birlik beraberlik dayanışma duygularını ifade ederken, birileri de bir yandan kendi sorumluluklarını örtmek birilerini kendi sorumluluklarına ortak etmek ve süreci kendileri açısından hasarsız atlatmanın hesap kitabı içerisine girdiler. Birileri bir büyük oyunun, algı operasyonunun da ilk günlerini yaşadığımızı akıl sahibi vicdan sahibi olan her birimize hissettirdiler.

"Meclis'in, milletimizin bilgilendirilmesini istedik"

Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar ettirmekle meşguldüler. Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun, ve Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ndeki askerlerimizin durumunu Meclis'te anlatılmasını, Cumhurbaşkanı veya Milli Savunma Bakanı'nın eliyle hem halkın huzuruna çıkıp bir şeyler söylemesini hem de parti gruplarının, Meclis'in, milletimizin bilgilendirilmesini istedik. Bölgeden çok çelişkili haberler geliyordu. Rakamlarla ilgili, oradaki şartlarla ilgili farklı farklı haberler gelmeye devam ediyordu. 12 tane ev gördük, fakir, o fotoğraflara bakarak hepimiz bir şey hissediyorduk" ifadelerini kullandı.

"3 gün milli yas ilan edilsin, açılışlar, festivaller iptal edilsin dedik"

Özel, şehit olan 12 asker için milli yas ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle hepimiz dedik ki 3 gün milli yas ilan edilsin, açılışlar, festivaller iptal edilsin ve bu ülke acıda bir araya gelsin. Bu daha önce de yapıldı ve kanunu var, nasıl yapılacağı belli, ilan edecek kişi olan Cumhurbaşkanı da belli. Ama oralı olmadılar. Bu yetkiyi Suudi kralı öldüğünde 3 gün kullandılar. Bu milletin 12 evladı hayatını kaybedince milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız"

İkinci 6 şehidin haberi geldiğinde Meclis'in çalışma halinde olduğunu fakat yine de bilgilendirme yapılmadığını belirten Özel, "Bir A4 kağıt, 2 satır yazı, bunun altına hep birlikte imza atılıp 'terörü kınayalım, şehitlerimizi analım, milli yas ilan etmeyelim, ne yaşanıyor size anlatmayalım, çünkü milletin vekili olsanız da sarayın muhatabı değilsiniz, ama bu göreviniz var bu A4 kağıdına imza atacaksınız, hep birlikte kınama yapacaksınız' dediler. Biz o gün 'milli yas ilan edilmeden Meclis bilgilendirilmeden, Ana Muhalefet Partisi başta olmak üzere partiler bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız' dedik. Artık sizin istediğiniz kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, şehitleri bir sonraki habere kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız" diye konuştu.

"Bizim bildirimiz çok daha ciddidir"

'CHP, tepki gelince kendisi bildiri imzaladı' diye bir yalan söylendiğini iddia eden Özel, "Meclis tutanaklarını açın bu bildiri yayınlandıktan hemen sonra Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır söz aldı ve bildirimizi satır satır Meclis'te okuduk. 4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz çok daha ciddidir. Onların bildirisi terörü kınarken, bizim bildirimiz terörü lanetlemektedir. Şehit ailelerine sahip çıkmaktadır bizim bildirimiz. Yaptıkları dezenformasyon, ezberleri bozulmuştur" ifadelerine yer verdi.

"İsterseniz camiye gelmeyin dediler"

Özel, Manisa'da şehit olduğu haberini alınca Enis Budak'ın cenaze namazına gittiklerini fakat burada provokasyonlarla karşılaştıklarını belirterek, "Akhisar Askeri Havalimanı'na gittik. Ailesi, kardeşleriyle birlikte 400'e yakın ailesine mensup yakınlarıyla havalimanının bahçesinde saatlerce cenazeyi bekledik. Bütün milletvekillerimizden Manisa'nın ilçelerinden cenazeye insanların getirildiği ve bir provokasyon bilgisi olduğu, 'Özgür Özel gelince yuhalayacaksınız, Özgür dışarı diye slogan atacaksınız' gibi birkaç kişiden provokasyon bilgisi bize geldi. Yöneticilerimize gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler. Provokasyon olacak diye kendi memleketimde beni sözde itibarsızlaştırmaya kalkacaklar diye gitmezsem oturduğum koltuğun hakkını verememiş olurum" değerlendirmesinde bulundu.