Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) – Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığına "aday olma ihtimaline" ilişkin bir soruya, "Genel Başkanımız kendisi için tekrar aday olmayı uygun görmediği anda bizim gibi tecrübeli partililer sorumluluk almak durumundadır. Bu durumda ben aday olurum" yanıtını verdi.

CHP Tokat İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa önceki dönem yöneticileri, ilçe başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı. Programın açılışında konuşan CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı Tokat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uysal da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüksek teknoloji, savunma sanayii, eğitim ve ekonomi alanlarında yeterli atılımı yapamadığını savundu. Siber saldırıların günlük yaşamın parçası haline geldiğini belirten Uysal, Türkiye'nin bu gelişmelere uygun savunma teknolojileri geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Uysal, yargı bağımsızlığının sağlanmadığını ve demokrasinin ağır yara aldığını söyledi.

Ekonomik sorunlara da değinen Uysal, tarım sektörünün zor durumda olduğunu, işsizliğin yaygınlaştığını ve dar gelirli yurttaşların beslenme koşullarının giderek kötüleştiğini ifade etti. Gençlerin iş bulma ve geleceklerini kurma konusunda umutlarını kaybettiğini kaydeden Uysal, toplumda güven ve dayanışma duygusunun da zedelendiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanlığına aday olma ihtimaline ilişkin bir soruya Uysal, "Genel Başkanımız kendisi için tekrar aday olmayı uygun görmediği anda bizim gibi tecrübeli partililer sorumluluk almak durumundadır. Bu durumda ben aday olurum" yanıtını verdi.