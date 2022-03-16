CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

16.03.2022 13:08
CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, yapmış olduğu yatırımlar ve başarılı sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Ahmet Akın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika
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