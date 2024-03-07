CHP Gerze Belediye Başkan Adayı Osman Belovacıklı'nın Seçim Ofisi Açıldı

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MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, " Gerze'nin tek istediği bir şey var o da sizin birlik ve beraberliğinizle Gerze'yi bu AKP zihniyetinden kurtarmak. Onun için tek bildiğimiz bir şey var; hiç kimseyi ayırmıyoruz. Dünya görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin tek yapacağımız bir şey var; Osman Belovacıklı'nın belediye başkanlığında belediye meclis ve il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte Gerze'yi eskiden olduğu gibi tamamen kucaklamak" dedi.

Barış Karadeniz, Sinop'un Gerze ilçesinde CHP Gerze Belediye Başkan adayı Osman Belovacıklı'nın seçim çalışmaları kapsamında seçim ofisi açılışına katıldı. Karadeniz, "Ben buradaki coşkuyu gördükten sonra hiç rehavete kapılmak yok ama Gerze'mizin eski özlenen Gerze Belediyesine demokrat, adil herkese hizmet eden gençle, çocuğuyla, yaşlısıyla kimseyi ayırmayan o eski Gerze Belediyemizi geri aldığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz hiç kaybolmasın" diye konuştu.

"AMACIMIZ HUZURLU GERZE'Yİ GERİ GETİRMEK"

Karadeniz, şunları söyledi:

"Uzun zamandır takip ettiğim bir şey var; halkımız, belediye başkan adayımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi adaylarımız müthiş çalışıyorlar. Gerze'nin tek istediği bir şey var o da sizin birlik ve beraberliğinizle Gerze'yi bu AKP zihniyetinden kurtarmak. Onun için tek bildiğimiz bir şey var; hiç kimseyi ayırmıyoruz. Dünya görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin tek yapacağımız bir şey var; Osman Belovacıklı'nın belediye başkanlığında belediye meclis ve il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte Gerze'yi eskiden olduğu gibi tamamen kucaklamak. Bunu yapacak güç ve enerji de sizde var. Türkiye'nin sadece Sinop'un değil Türkiye'nin en şirin ilçesinde yaşıyoruz. Bunu sadece Gerzeliler değil,Türkiye'nin neresine giderseniz gidin gösterdikleri bir ilçe var o da Gerze ama 5 yıldan beri şirin Gerze'mizi işaret eden arkadaşlarımız biraz kırgın. Niye çünkü 31 Mart'ı bekliyorlar 5 yıldan beri. O güçle, o enerjiyle 31 Mart akşamı, 1 Nisan sabahı güne mutlu uyanmak için eski güzel şirin Gerze'mizi geri getirmeye hazır mıyız? Ben buradaki coşkuyu gördükten sonra hiç rehavete kapılmak yok ama Gerze'mizin eski özlenen Gerze Belediyesine demokrat, adil herkese hizmet eden gençle, çocuğuyla, yaşlısıyla kimseyi ayırmayan o eski Gerze Belediyemizi geri aldığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz hiç kaybolmasın. Biz biliyoruz ki, Gerze buna hazır. Gerze'yi çok gezdik. Gerze'nin iktidar belediyesi dediler. Vatandaş, 'bir dönem deneyelim' dedi. Denedi ama ne olacağını gördü. Bizim kimseyi kötülemek, karalamak gibi bir derdimiz yok. Buraya hizmet eden kim olursa olsun ona da teşekkür etmeyi biliriz. Bundan önceki belediye başkanı evet 5 yıllık süreçte iktidar belki desteğini vermedi ama onun da yaptığı hizmetlere teşekkür etmek isterim çünkü bizim amacımız eski Gerze'yi geri getirmek, huzurlu Gerze'yi geri getirmek, sakin şehri geri getirmek. Bunu başaracağız. Ben canı gönülden inanıyorum."