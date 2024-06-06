CHP Grup Başkanvekili Filistin Bayrağı Açtı

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(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı sırasında konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz'ün kefiye takıp Filistin bayrağı açması alkışlarla karşılandı.

Çekmeköy Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, yapılan 2 oturumla tamamlandı.Toplantının 2'inci oturumuna, CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz'ün yaptığı eylem damga vurdu. Meclis konuşması sırasında Alagöz, kürsüye Filistin bayrağı asıp boynuna kefiye taktı.

"Ne Nmerika ne Rusya, yaşasın tam bağımsız Türkiye"

Meclis kürsüsünden 'Zulme dur' diyen CHP grup başkanvekili, "Kurban Bayramı öncesinde dileğimiz akan kanın bir an önce durmasıdır. Bizler de hep birlikte bu kürsüden emperyalizme karşı çıkan tüm dostlarımızla birlikte 'Ne Amerika Ne Rusya, Tam Bağımsız Türkiye' diyoruz. AK Parti grup başkanvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanvekillerimizi de bu zulme hep birlikte dur demek için kürsüye davet ediyorum" dedi.

AK Parti grup başkanvekili Fatih Sırmacı, "Gülali Bey'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mezalim varsa bunu en yüksek perdeden dile getirmek hepimizin görevi. Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu vahşete karşı edilecek her kelamın söylenecek her sözün çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde, grup başkanvekilimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP grubu adına konuşan Cenap Yağmur ise " Filistin davası hepimizin davası. İnşallah bayramdan önce bu kan kan durur" ifadelerini kullandı.