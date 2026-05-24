CHP'deki butlan kararı Hopa'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'deki butlan kararı Hopa'da protesto edildi

24.05.2026 10:38  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurulu’na ilişkin "mutlak butlan" kararı, Hopa’da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Partililer ve destekçiler, Genel Başkan’ın Özgür Özel olduğunu vurgulayarak kararı "siyasi darbe" olarak nitelendirdi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin "mutlak butlan" kararı Hopa'da protesto edildi.

CHP'nin Hopa, Borçka, Arhavi, Kemalpaşa ve Murgul ilçe başkanlıklarının öncülüğünde Hopa'da düzenlenen basın açıklamasında partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. CHP Hopa İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, yürüyüşün ardından Hopa Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına SOL Parti, EMEP, Halkevleri ile bazı sendikaların temsilcileri de destek verdi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uzun zamandır partimizin üzerinde sallandırılan butlan davasıyla partimiz iç karışıklığa itilmeye çalışılıyor. Ancak bu alanı dolduran herkes şunun farkında; bu sadece CHP'ye yapılan bir darbe değil, Türkiye'deki tüm partilere ve demokrasiye yönelik bir darbedir. İktidar, yürüyüşümüze engel olmak istiyor ama çok bekleyecekler. Biz buradayız, yan yanayız ve buradan sesleniyoruz: Genel Başkanımız Özgür Özel'dir."

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Güçlü bir CHP, demokrasi isteyen milyonların umududur. Partimizi tartışmaların değil, halkın sorunlarının merkezi haline getirmek zorundayız" dedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da, "Bugün CHP'ye yapılanlar, yarın diğer partilere de yapılacağının göstergesidir. Buna dur demek için meydanlardayız. Susmayacağız, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE KOL KOLA VERECEĞİZ VE BU KARANLIK ABLUKAYI DAĞITACAĞIZ"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise partilerine yönelik "siyasi darbeyi kabul etmediklerini" ifade ederek, "Hep birlikte kol kola vereceğiz ve bu karanlık ablukayı dağıtacağız. Bugün bize siyasi darbe yapılıyor ve ne acıdır ki bunun CHP'liler eliyle yapılması bizi daha da üzüyor. Hopa Meydanı'ndan bir kez daha söylüyoruz: CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir" diye konuştu.

CHP Arhavi İlçe Başkanı Burak Atay ise, "Bizim genel başkanımız bellidir, Özgür Özel'dir. Biz bu partiyi masa başında değil, meydanlarda büyüteceğiz" dedi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da, "Denizleri, Hüseyin'i, Yusuf'u, Mahirleri hatırlayın. 1980 darbesini hatırlayın. Yıl 2026 ve karşımızda saray rejiminin temsilcileri var. Buradan yol arkadaşlarıma sesleniyorum; yılmak yok. Eğer gözlerinizde bir umutsuzluk varsa Metin Lokumcu'yu, Reşit Kibar'ı ve Yusuf'u hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise şunları söyledi:

"Türkiye karar vermek zorunda. ya faşizmin ve diktatörlüğün kapıkulu olacaklar ya da bağımsız, demokratik cumhuriyetin özgür vatandaşları olacaklar. Biz kararımızı verdik. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; seni de yeneceğiz. Senden korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Yapılan saldırının emperyalist bir saldırı olduğunu biliyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz."

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da, "Bir tarafta sarayın iktidarı bizi ilik ilik sömürüyor. 1920'lerde bir devrimci çıktı ve devrim yaptı. O devrimi ileri taşımak için Denizler toprağa düştü ama fikirleri yaşamaya devam ediyor. O fikirler bugün Hopa'nın sokaklarında yaşıyor" diye konuştu.

Halkevleri Hopa Şubesi adına konuşan Kamil Ustabaş ise "Bir ülkede faşizm varsa direniş haktır, isyan haktır. 2011'de Hopa sokaklarında adaletsizliğe ve onursuzluğa karşı ayağa kalkan halk çocuklarıyız. Bu mücadeleyi, bu iktidar değişene kadar sürdüreceğiz" dedi.

SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya da, "Tek adam rejiminin sonuçlarını yaşıyoruz. Hukuktan, demokrasiden söz edemiyoruz. Ekonomi yerle bir olmuş durumda. Bu iktidar bizi yıldırmaya çalışıyor ama teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'deki butlan kararı Hopa'da protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...

11:52
CHP’de kritik telefon görüşmesi Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:16:48. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'deki butlan kararı Hopa'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.