CHP'deki butlan kararı Hopa'da protesto edildi

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin "mutlak butlan" kararı Hopa'da protesto edildi.

CHP'nin Hopa, Borçka, Arhavi, Kemalpaşa ve Murgul ilçe başkanlıklarının öncülüğünde Hopa'da düzenlenen basın açıklamasında partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. CHP Hopa İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, yürüyüşün ardından Hopa Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına SOL Parti, EMEP, Halkevleri ile bazı sendikaların temsilcileri de destek verdi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uzun zamandır partimizin üzerinde sallandırılan butlan davasıyla partimiz iç karışıklığa itilmeye çalışılıyor. Ancak bu alanı dolduran herkes şunun farkında; bu sadece CHP'ye yapılan bir darbe değil, Türkiye'deki tüm partilere ve demokrasiye yönelik bir darbedir. İktidar, yürüyüşümüze engel olmak istiyor ama çok bekleyecekler. Biz buradayız, yan yanayız ve buradan sesleniyoruz: Genel Başkanımız Özgür Özel'dir."

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Güçlü bir CHP, demokrasi isteyen milyonların umududur. Partimizi tartışmaların değil, halkın sorunlarının merkezi haline getirmek zorundayız" dedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da, "Bugün CHP'ye yapılanlar, yarın diğer partilere de yapılacağının göstergesidir. Buna dur demek için meydanlardayız. Susmayacağız, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE KOL KOLA VERECEĞİZ VE BU KARANLIK ABLUKAYI DAĞITACAĞIZ"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise partilerine yönelik "siyasi darbeyi kabul etmediklerini" ifade ederek, "Hep birlikte kol kola vereceğiz ve bu karanlık ablukayı dağıtacağız. Bugün bize siyasi darbe yapılıyor ve ne acıdır ki bunun CHP'liler eliyle yapılması bizi daha da üzüyor. Hopa Meydanı'ndan bir kez daha söylüyoruz: CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir" diye konuştu.

CHP Arhavi İlçe Başkanı Burak Atay ise, "Bizim genel başkanımız bellidir, Özgür Özel'dir. Biz bu partiyi masa başında değil, meydanlarda büyüteceğiz" dedi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da, "Denizleri, Hüseyin'i, Yusuf'u, Mahirleri hatırlayın. 1980 darbesini hatırlayın. Yıl 2026 ve karşımızda saray rejiminin temsilcileri var. Buradan yol arkadaşlarıma sesleniyorum; yılmak yok. Eğer gözlerinizde bir umutsuzluk varsa Metin Lokumcu'yu, Reşit Kibar'ı ve Yusuf'u hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise şunları söyledi:

"Türkiye karar vermek zorunda. ya faşizmin ve diktatörlüğün kapıkulu olacaklar ya da bağımsız, demokratik cumhuriyetin özgür vatandaşları olacaklar. Biz kararımızı verdik. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; seni de yeneceğiz. Senden korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Yapılan saldırının emperyalist bir saldırı olduğunu biliyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz."

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da, "Bir tarafta sarayın iktidarı bizi ilik ilik sömürüyor. 1920'lerde bir devrimci çıktı ve devrim yaptı. O devrimi ileri taşımak için Denizler toprağa düştü ama fikirleri yaşamaya devam ediyor. O fikirler bugün Hopa'nın sokaklarında yaşıyor" diye konuştu.

Halkevleri Hopa Şubesi adına konuşan Kamil Ustabaş ise "Bir ülkede faşizm varsa direniş haktır, isyan haktır. 2011'de Hopa sokaklarında adaletsizliğe ve onursuzluğa karşı ayağa kalkan halk çocuklarıyız. Bu mücadeleyi, bu iktidar değişene kadar sürdüreceğiz" dedi.

SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya da, "Tek adam rejiminin sonuçlarını yaşıyoruz. Hukuktan, demokrasiden söz edemiyoruz. Ekonomi yerle bir olmuş durumda. Bu iktidar bizi yıldırmaya çalışıyor ama teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.