Üye Girişi
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

03.02.2022 19:41
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediye faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Torun, Yerel Yönetimler Heyeti olarak yaklaşık 16-17 il ve 50 civarında da ilçe ziyaretinde bulunduklarını belirterek Başkan Bakkalcıoğlu'nun ve Bozüyük Belediyesinin başarılı belediyeler arasında yer aldığını söyledi. Torun, "Bozüyük bir sanayi kenti ve her anlamda sürekli gelişen ve büyüyen bir kent. Geçmişteki tecrübenizle birikiminizle şimdi tabiri caizse ustalık döneminiz ve inanıyoruz ki Bozüyük'ümüzü sadece Bilecik'te değil sadece bu bölgede değil, Türkiye'de ve dünyada da sayılı kentler arasına getireceğinizden hiçbir şüphemiz yok" dedi.

"Sizi yeniden Bozüyük'te ağırlamak istiyoruz"

Başkan Bakkkalcıoğlu'da önümüzdeki süreçte tamamlanan projelerin hizmete açılışları için bir program dahilinde kendilerini yeniden Bozüyük'te ağırlamak istediklerini belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Yerel Yönetimler Heyetine plaket takdiminde bulunarak Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. CHP İlçe Başkanlığı binasını da ziyaret eden heyet burada ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. - BİLECİK

CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement