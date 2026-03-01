CHP'li Başevirgen ve Özalper Soma'da İşçilerle İftar Yaptı - Son Dakika
CHP'li Başevirgen ve Özalper Soma'da İşçilerle İftar Yaptı

01.03.2026 23:44  Güncelleme: 06:01
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve İl Başkanı İlksen Özalper, Torku Termik Santrali önünde grevdeki Tes-İş Sendikası üyelerini ziyaret etti. İşçilerle birlikte iftar yapan heyet, hak mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile İl Başkanı İlksen Özalper, Soma ilçesinde Torku Termik Santrali önünde hak mücadelesi veren Tes-İş Sendikası üyelerini ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur'un da katıldığı iftarda, işçilere destek mesajları verildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Torku Termik Santrali önünde grevdeki Tes-İş Sendikası üyelerinin kurduğu direniş çadırına ziyarette bulundu. İşçilerle birlikte oruç açan heyet, eylemin 12. gününde emekçilerin yanında olduklarını vurguladı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper yaptığı konuşmada, "Kutlu, büyük ve onurlu direnişinizin 12'nci gününde bugün sizlerle birlikteyiz. Asla yalnız yürümeyeceğinizin, her zaman omuz omuza, kol kola birlikte mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek için buradayız. Direne direne kazanacağız. Hep birlikte hakkımızı alacağız" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de Ankara'dan yeni geldiğini söyleyerek, Genel Başkan Özgür Özel'in selamlarını iletti. Özel'in "Soma'yı unutursam yüreğim kurusun" sözünü hatırlatan Başevirgen, Soma'nın tek yürek olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Soma'yı ziyaretine değinen Başevirgen, "Sayın Bakan dört, beş ay önce buraya geldi, ne dedi? 'Soma'da bir oyuncu değişikliğine ihtiyaç var' dedi. Başkanım Sercan Okur'un çok güzel ifade ettiği gibi, yoğurdun kaymağını yediler, kabı bize bırakıyorlar. Sayın Bakan bunların hepsinden haberdar, hepsini biliyor. Sayın Bakan, beş ay geçti, altı ay geçti, yedi ay geçti. Soma'nın takati kalmadı. Verdiğin sözü tut, Soma'ya gel ve Soma Termik Santrali'ni acilen kamulaştır" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca Belediye Başkanı Sercan Okur'un kısa süre önce Ankara'da çeşitli siyasi parti genel başkanları ve bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiği, sorunun çözümü için kapsamlı bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

