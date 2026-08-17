CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: "CHP\'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz"

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR)- CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, partiden ayrılanların durumuna ilişkin, "Kapımız herkese açık ama yakıp yıkıp gittikten sonra geri dönme şansları yok. Başta ben engel olurum. CHP'ye ağır eleştiri, ağır hakaretler, Genel Başkanımıza ağır sözler söyleyenler bu partiye adım atamaz" dedi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de bahsedildiği gibi çok fazla istifanın olmadığını, istifalar kadar yeni üyelerin de bulunduğunu ifade etti.

"Gelenlere bizim kapımız açık. Biz kimseye kapılarımızı kapatmayız" diyen Kılıç, sahada "inanılmaz bir performans" gösterdiklerini kaydetti.

Kılıç, "Şimdi şöyle bir şey var. Çok da üye kaydı var. Yani mesela üye olmamış, bu olaylara kızıp da 'Ben CHP üyesi değilim ama üye olmaya karar verdim' diyen de var. Gelenler de var. O yüzden bizim yapacağımız iş sahaya inip yurttaşlarımıza bu kötü gidişi anlatmak, ekonomik krizi anlatmak. Biz bunlara odaklanacağız. Yani, 'Niye gittiler, niye kaldılar', biz bunlara bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

"AYŞE BAŞKAN NE YAPACAĞINI BİLİR"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçeceği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen Kılıç, bu paylaşımların bir trol ağı tarafından yapıldığını savundu.

Kılıç, "Sosyal medyada büyük bir trol ağı var. Bu troller yazıyor. Hep aynı kişiler yazıyor. Tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde bir sayı var. Biz de araştırıyoruz, soruyoruz. Trol baskısı var. Ayşe Başkanımız ne yapacağını kendisi daha iyi bilir" diye konuştu.

"CHP'YE AĞIR HAKARETLER EDEN BU PARTİYE ADIM ATAMAZ"

CHP'ye ağır hakaretler edenlerin tekrar dönmesinin zor olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Bizim herkese kapımız açık. Açık ama tabii bazı arkadaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin evine zarar verenlere tabii ki kapalı. Yani yakıp yıkıp gittikten sonra geri dönme şansları hiç yok. Başta ben engel olurum buna. Ama bazı arkadaşlarımız da var. Yani yaratılan algıyla istifa eden temiz arkadaşlarımız var. Mesela iki üç kişi geldi. Yeniden üye oldu. Niye istifa ettiklerini bilmiyorlar. Algıyla kendini kaptıran, giden insanlar da var. Onlara her zaman kapımız açık. Ama CHP'ye ağır eleştiri, ağır hakaretler, Sayın Genel Başkanımıza ağır sözler söyleyenler asla bu partiye adım atamazlar."