CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: "CHP'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: "CHP'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz"

CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: "CHP\'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, partiden ayrılanlarla ilgili konuştu. Kılıç, herkese kapılarının açık olduğunu ancak CHP'ye ve Genel Başkan'a ağır hakaret edenlerin partiye dönemeyeceğini söyledi. Ayşe Ünlüce'nin YENİ Parti'ye geçeceği iddialarını ise trol ağı olarak nitelendirdi.

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR)- CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, partiden ayrılanların durumuna ilişkin, "Kapımız herkese açık ama yakıp yıkıp gittikten sonra geri dönme şansları yok. Başta ben engel olurum. CHP'ye ağır eleştiri, ağır hakaretler, Genel Başkanımıza ağır sözler söyleyenler bu partiye adım atamaz" dedi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de bahsedildiği gibi çok fazla istifanın olmadığını, istifalar kadar yeni üyelerin de bulunduğunu ifade etti.

"Gelenlere bizim kapımız açık. Biz kimseye kapılarımızı kapatmayız" diyen Kılıç, sahada "inanılmaz bir performans" gösterdiklerini kaydetti.

Kılıç, "Şimdi şöyle bir şey var. Çok da üye kaydı var. Yani mesela üye olmamış, bu olaylara kızıp da 'Ben CHP üyesi değilim ama üye olmaya karar verdim' diyen de var. Gelenler de var. O yüzden bizim yapacağımız iş sahaya inip yurttaşlarımıza bu kötü gidişi anlatmak, ekonomik krizi anlatmak. Biz bunlara odaklanacağız. Yani, 'Niye gittiler, niye kaldılar', biz bunlara bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

"AYŞE BAŞKAN NE YAPACAĞINI BİLİR"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçeceği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen Kılıç, bu paylaşımların bir trol ağı tarafından yapıldığını savundu.

Kılıç, "Sosyal medyada büyük bir trol ağı var. Bu troller yazıyor. Hep aynı kişiler yazıyor. Tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde bir sayı var. Biz de araştırıyoruz, soruyoruz. Trol baskısı var. Ayşe Başkanımız ne yapacağını kendisi daha iyi bilir" diye konuştu.

"CHP'YE AĞIR HAKARETLER EDEN BU PARTİYE ADIM ATAMAZ"

CHP'ye ağır hakaretler edenlerin tekrar dönmesinin zor olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Bizim herkese kapımız açık. Açık ama tabii bazı arkadaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin evine zarar verenlere tabii ki kapalı. Yani yakıp yıkıp gittikten sonra geri dönme şansları hiç yok. Başta ben engel olurum buna. Ama bazı arkadaşlarımız da var. Yani yaratılan algıyla istifa eden temiz arkadaşlarımız var. Mesela iki üç kişi geldi. Yeniden üye oldu. Niye istifa ettiklerini bilmiyorlar. Algıyla kendini kaptıran, giden insanlar da var. Onlara her zaman kapımız açık. Ama CHP'ye ağır eleştiri, ağır hakaretler, Sayın Genel Başkanımıza ağır sözler söyleyenler asla bu partiye adım atamazlar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Ünlüce, Yeni Parti, Eskişehir, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: 'CHP'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu’ya destek vermedi Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi

13:20
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:58
Fenerbahçe’den Romelu Lukaku kararı
Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kararı
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:42:34. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Eskişehir İl Başkanı Kılıç: "CHP'ye hakaret edenler bu partiye adım atamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.