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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, Önseçim İstedi: "Chp'yi Beklenenin Üzerinde Bir Oy Oranına Taşıyacaktır" - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, Önseçim İstedi: "Chp'yi Beklenenin Üzerinde Bir Oy Oranına Taşıyacaktır"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, ilçe belediye ve belediye meclis üyeleri aday adayları ile birlikte önseçim yapılması talebinde bulundu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, Önseçim İstedi: "Chp\'yi Beklenenin Üzerinde Bir Oy Oranına Taşıyacaktır"
14.12.2023 - 14:23,
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Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, ilçe belediye ve belediye meclis üyeleri aday adayları ile birlikte önseçim yapılması talebinde bulundu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, ilçe belediye ve belediye meclis üyeleri aday adaylarıyla birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı binasında bugün basın toplantısı düzenledi. Önseçim yapılmasını isteyen Baltacı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder ve lider Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef olan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek yolu, halkın kendi yöneticilerini seçebilme yetkisinin halka verilmesi yöntemi olan demokrasidir diyerek, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve halkın yöneticilerini seçme yetkisini halka vermiştir. Adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak koyduğu partimizi kurmuş ve parti içerisinde demokratik seçimleri desteklemiş, halkın yöneticilerini kendilerinin direkt seçmesine imkan sağlamıştır. Halkın yöneticilerini kendilerinin direkt belirlemediği yönetim modelinde hepimizin içerisinde yaşadığımız olumsuz durumlar maalesef meydana gelmiş, ülkemiz siyasal ve ekonomik krizlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Her seçim döneminde önümüzdeki dönem önseçimle adayları belirleyeceğiz denmesine rağmen, maalesef her seçim döneminde parti üyelerine sorulmadan, yerel yöneticiler farklı yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Yıllardır genel merkezimiz tarafından bu dönem tüzük kurultayı yapılacak ve üyelerin katılacağı önseçimle adaylar belirlenecek şartı eklenecektir denmesi neticesinde bile, önseçimli olarak kendi yöneticilerimizin kendimizin belirleyeceği sevincini şu anda yaşamaktayız. Bu duyguda olmak istiyoruz ve bu süreci heyecanla beklemekteyiz.

Parti yönetiminde devamlılık ilkesi gereği yapılacak olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandığın gücünü bilen, yeni seçilen sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve genel merkez yöneticilerimizin bu konuda biz İzmir CHP'ye oy verenler ve üyelerimiz gibi istekli bir o kadar da hassas olduklarını bilmek bizleri mutlu etmektedir. Bizler CHP'mizin kalesi olarak da bilinen İzmirli yurttaşlarımızın yönetiminde temsilcisi olmak isteğiyle çıkan Cumhuriyet neferlerin yani aday adaylarının yapacağı, katılacağı önseçimli aday belirlenmesinin diğer siyasal partilere de örnek ve rol model olması bu basın toplantısıyla amaçlarımızdan bir tanesidir.

İzmir halkı ve CHP'mizin aday adayları, yani Cumhuriyet neferleri olarak önseçim isteğimizi ve önseçime hazır olduğumuzu, kazanan adayın arkasında kenetlenerek ve CHP'mizin en yüksek oranda oy alarak, tekrar yerelde iktidar olmasını sağlayacağımızı değerli Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve saygıdeğer, değerli merkez yöneticilerimize bildirmek amacıyla bu basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz, sizlere sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve yöneticilerimizin ülkemizin daha demokratik, daha uygar bir hale gelmesi için yaptıkları çalışmalarda başarılarının devamını diliyoruz. Bu toplu isteğimizin yerine getirilmesi için harcayacakları mesaide, çalışmalarda kendilerine başarı diliyoruz"

"ADETA ÖNSEÇİM TALEBİNİN PATLAMASI YAŞANMIŞTIR"

Gazetecilerin "İzmir'de önseçim olacağını umuyor musunuz" sorusuna ise Baltacı, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımız kurultayda önseçimin önemine vurgu yaptı, bayağı bir önemsedi bunu. Çünkü 'Ben önseçim şampiyonuyum, çok yüksek oylarla önseçimle geldim. En kötü önseçim, atamadan daha iyidir' cümlesini hepimiz izledik kurultayda. Bunu da büyük bir umut ışığı olarak gördük ve destekledik, benimsedik. Zaten İzmir'de çok sayıda aday adayının olması, Türkiye'nin 3. büyük kentinde, demokrasinin tarihinin adeta başkenti bu liman kentinde uzun yıllar sonra bu kadar yüksek adaylı bir seçime gitmemizin sebebi, çiçeği burnunda genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizin çok yoğun bir biçimde susanmış, adeta bir önseçim talebinin patlaması yaşanmıştır. Başka sebepleri de mutlaka vardır ama en önemli sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bütün örgütlerimizi öne çıkaracak, bütün örgütlerimizi ayağa kaldıracak, bütün üyelerimizi yani partimizin halkını ayağa kaldıracak bir çalışmanın CHP'yi beklenenin üzerinde bir oy oranına taşıyacaktır. Hep birlikte bunu umuyoruz. O sebeple ben ve arkadaşlarım hala bu umutla bekliyoruz. Zaten bugünlerde il başkanlığımızın ilçe başkanlarımızla yaptığı toplantıdan edindiğimiz bilgiye göre, ilçe başkanlarımızın çok büyük bir kısmı önseçimden yana olduklarını ilan etmişlerdi. Dolayısıyla halkımızın, toplumun, parti örgütünün, partiye oy veren herkesin beklentisi; İzmirli olmalı, İzmir'den olmalı, İzmir'de yaşayan, İzmir kültürünü yaşamış, partide emeği geçen insanların aday olmasıdır. Bunun çok daha büyük bir başarı getireceğini düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarım da bu düşüncede. O yüzden umuyorum ki bir eğilim yoklaması da olsa, örgüt ve ilçelerin denetiminde bir önseçimde olsa uygundur, çünkü hakim denetimde bir seçimin zamanının çok yeterli olmadığı söylenmektedir. O sebeple umuyorum, bu beklenti içerisinde olmamız son derece doğaldır."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Baltacı, Önseçim İstedi: "Chp'yi Beklenenin Üzerinde Bir Oy Oranına Taşıyacaktır" - Son Dakika
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