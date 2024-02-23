CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP\'li rakibini eleştirdi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seferihisar Seçim Ofisi açılışında konuştu, AKP'li rakibi Hamza Dağ'ın İzmir ve İzmirlileri zeytin ağacına benzeterek şiir okumasını hatırlatan Tugay, "Sizin zihniyetinizde talan var, yağma var. Siz ağaç görseniz elinize balta alırsınız. İzmirli yaptıklarınızı unuttu mu sanıyorsunuz" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seferihisar'da geçmiş yıllarda yanan orman alanlarını ve yüzlerce dönüm zeytin ağacının alevlere teslim olmasını hatırlattı. Tugay, o yangınların ardından 8 Eylül 2020 tarihinde AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hamza Dağ'ın "Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak" açıklamasına işaret etti.
Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi bu kafa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip. Projelerini açıklarken arkasına koca bir zeytin ağacı resmi koymuş, zeytin ağacını İzmir ve İzmirliler'e benzeterek şiirler okuyor. 2017 yılında zeytinlik alanları imara açan tasarıyı muhalefetin itirazıyla geri çektiniz. 2019'da Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak zeytinlikleri kestiniz. Zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açtınız, Danıştay'dan engelledik. 2022'de yine yasayla zeytinlikleri yok etmeye kalkıştınız, muhalefetin tepkisiyle geri adım attınız. Sizin zihniyetinizde talan var, yağma var. Siz ağaç görseniz elinize balta alırsınız. İzmirli bu yapılanları unuttu mu sanıyorsunuz."
"SÜT DE ET DE DEĞER BULDU"
Başkan Tugay, Seferihisar'da küçükbaş hayvan çiftliğini ziyaret etti. Bir üretici, "AKP yaptığı zulümle, bize 'hayvancılığı yapmayın, bitirin bu millet sürünsün' diyor. Biz de inatla, ısrarla yapmaya çalışıyoruz. Aziz Kocaoğlu Başkanımızla başladığımız programı, Tunç Soyer Başkanımızla sürdürdük. Süt de et de değer buldu. Bundan sonraki günlerde sizden de destek bekliyoruz. Bizden sonraki nesiller adına, sağlıklı nesiller için ete, süte, küçükbaş hayvana ihtiyaç var" dedi.
Tugay, üreticiye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt alımına devam edeceğini, çiftçinin destekleneceğini söyledi. Üreticilerin, "Bizi yalnız bırakmayın" sözleri üzerine Tugay, "Ne zaman isterseniz koşar gelirim" dedi.
Seferihisar Çocuk Belediyesi'ni de gezen Tugay, çocuklarla masa tenisi oynadı.
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP'li rakibini eleştirdi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?