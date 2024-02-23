CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP\'li rakibini eleştirdi

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seferihisar Seçim Ofisi açılışında konuştu, AKP'li rakibi Hamza Dağ'ın İzmir ve İzmirlileri zeytin ağacına benzeterek şiir okumasını hatırlatan Tugay, "Sizin zihniyetinizde talan var, yağma var. Siz ağaç görseniz elinize balta alırsınız. İzmirli yaptıklarınızı unuttu mu sanıyorsunuz" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seferihisar'da geçmiş yıllarda yanan orman alanlarını ve yüzlerce dönüm zeytin ağacının alevlere teslim olmasını hatırlattı. Tugay, o yangınların ardından 8 Eylül 2020 tarihinde AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hamza Dağ'ın "Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak" açıklamasına işaret etti.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu kafa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip. Projelerini açıklarken arkasına koca bir zeytin ağacı resmi koymuş, zeytin ağacını İzmir ve İzmirliler'e benzeterek şiirler okuyor. 2017 yılında zeytinlik alanları imara açan tasarıyı muhalefetin itirazıyla geri çektiniz. 2019'da Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak zeytinlikleri kestiniz. Zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açtınız, Danıştay'dan engelledik. 2022'de yine yasayla zeytinlikleri yok etmeye kalkıştınız, muhalefetin tepkisiyle geri adım attınız. Sizin zihniyetinizde talan var, yağma var. Siz ağaç görseniz elinize balta alırsınız. İzmirli bu yapılanları unuttu mu sanıyorsunuz."

"SÜT DE ET DE DEĞER BULDU"

Başkan Tugay, Seferihisar'da küçükbaş hayvan çiftliğini ziyaret etti. Bir üretici, "AKP yaptığı zulümle, bize 'hayvancılığı yapmayın, bitirin bu millet sürünsün' diyor. Biz de inatla, ısrarla yapmaya çalışıyoruz. Aziz Kocaoğlu Başkanımızla başladığımız programı, Tunç Soyer Başkanımızla sürdürdük. Süt de et de değer buldu. Bundan sonraki günlerde sizden de destek bekliyoruz. Bizden sonraki nesiller adına, sağlıklı nesiller için ete, süte, küçükbaş hayvana ihtiyaç var" dedi.

Tugay, üreticiye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt alımına devam edeceğini, çiftçinin destekleneceğini söyledi. Üreticilerin, "Bizi yalnız bırakmayın" sözleri üzerine Tugay, "Ne zaman isterseniz koşar gelirim" dedi.

Seferihisar Çocuk Belediyesi'ni de gezen Tugay, çocuklarla masa tenisi oynadı.