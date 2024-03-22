CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP\'nin Körfez Geçişi Projesi\'ni eleştirdi

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, AKP'nin İzmir'de vadettiği köprü ve tüpten oluşan Körfez Geçişi Projesi'ni eleştirdi. Tugay, AKP Adayı Hamza Dağ'a "Geçmediğimiz köprüye, kullanmadığımız tünele, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına her yıl milyarlarca dolar akıtıyoruz. En iyimser tahminle 2 milyar dolara (66 milyar TL) mal olması beklenen bu tüp geçiş ve köprü projesinin finansman modeli ne olacak? Geçiş garantili yeni bir kara delik ile mi karşı karşıya kalacağız" diye sordu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin İzmir'de vadettiği köprü ve tüpten oluşan Körfez Geçişi Projesi'ni eleştirdi. Tugay, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a projeyle ilgili altı soru sordu. Tugay, "Geçmediğimiz köprüye, kullanmadığımız tünele, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına her yıl milyarlarca dolar akıtıyoruz. En iyimser tahminle 2 milyar dolara (66 milyar TL) mal olması beklenen bu tüp ve köprü geçişi projesinin finansman modeli ne olacak? Geçiş garantili yeni bir kara delik ile mi karşı karşıya kalacağız" dedi.

"EMEKLİYE VEREMEZKEN HÜKÜMET, BU KAYNAĞI NEREDEN BULACAK?"

Proje kamu- özel iş birliği modeli ile gerçekleştirildiğinde tek yön geçiş ücretinin en iyimser tahminle 20 euro civarında olacağının onun da bugünkü kurla yaklaşık 700 TL'ye karşılık geldiğine dikkat çeken Tugay, "Bu ücretin tümünü araç sahipleri mi verecek? Şayet vermeyecekse, devletin Hazine'sinden araç başına ne kadarlık finansman sağlanacak? Emeklisine vereceği bayram ikramiyesindeki 1000 TL'lik artışı bile mesele yapan Hükümetimiz, bu kaynağı nereden karşılayacak" diye sordu.

"METRO PROJELERİ BEKLİYOR"

Projenin kent içinde yaşanan trafik sıkışıklığına somut ve ölçülebilir etkisinin ne olacağını, İzmir'in Balçova ve Narlıdere'den başlayarak, yarımada aksından Çiğli yönüne bir günde kaç aracın geçiş yaptığını da soran Tugay, Otogar-Halkapınar ve Karabağlar- Gaziemir metro projelerini hatırlatarak, sorularını şöyle sürdürdü:

"İzmir'in proje ihalesine çıkılmayı bekleyen raylı sistem projeleri varken ve bu projeler kentin Ulaşım Master Planı'nda tanımlanmışken, (Örnek Otogar-Halkapınar ve Karabağlar-Gaziemir metro projeleri) kimin kullanacağı bile belli olmayan bir tüp geçit projesine milletin 66 milyar TL'sini akıtmaktaki neden-sonuç ilişkisini nasıl açıklayacağız? Henüz fizibilitesi dahi yapılmamış, 13 sene önceki resimlerin tekrar tekrar İzmirliler'e gösterildiği, köprü mü tüp tünel mi olacağı bile henüz belli olmayan bu projenin, İzmir Körfezi'nde bulunan fay hatlarından ne derecede etkileneceği belli mi? Bu yönde bir bilimsel araştırma yapıldı mı? Şayet bu proje köprü ve tünel olarak projelendirilecekse kentin en önemli değerleri arasında yer alan İzmir Limanı'na giriş çıkış yapan gemilerin geçişini ne ölçüde etkileyeceği ve hepsinden önemlisi Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde olan körfezin kuzey aksında açılması planlanan sirkülasyon kanalına nasıl etki edeceği biliniyor mu? Benim dileğim, hamaset değil, bilimsel veriler ışığında İzmir'imizin aklına ve kamu vicdanına seslenmek. Araştıralım, öğrenelim, 'gereklidir' ya da 'gerekli değildir' sorusunu ondan sonra yanıtlayalım."