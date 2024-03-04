CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: 'Anket sonuçları algı oluşturuyor'

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HABER: ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu ile İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Eski Kurşun Fabrikası önünde basın açıklaması yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, açıklamın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan adayı Tugay, CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan anket çalışmasında 8-9 puanda önde olduklarını söyleyerek, "Arada bazen algı oluşturmaya dönük bazı anket sonuçları yayınlanıyor ama bu her seçim döneminde oluyor. Gerçeği 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "İzmir'in Çernobili" olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesinde bulunan eski kurşun fabrikası önünde gerçekleştirilen basın açıklaması sonrasında basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İZMİR ANKETİ

Kent genelinde yapılan anket çalışmaları ile ilgili konuşan Tugay, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan ankette 8-9 puan önde olduklarını belirterek, "Anketler üzerinden ortaya iddia koymak çok doğru değil seçim süreçlerinde, biz sahada gözlemlerimize bakıyoruz. 2 hafta önce Genel Merkezimizin yaptığı ankette 8-9 puan önde görünüyorduk. Bugünlerde yeni anketler yapılacak. Biz sadece seçim kazanmak ve puan olarak görmüyoruz bu süreci. İnsanlara nasıl bir yönetim göstereceğimizi anlatmamız önemli. Gerçekten CHP'deki değişim süreciyle birlikte aslında siyaset anlayışımız değişti. Belediye Başkan adaylarımızın profilleri değişti. Bugün bizimle olan PM Üyemiz Baran Bozoğlu gibi çok değerli isimlerle beraber bir takım çalışması anlayışı içinde bütün Türkiye'yi görerek, duyarak, anlayarak yönetmeye çalışıyoruz. Bunu toplumun anlaması çok daha değerli. Ben gerçekten iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Arada bazen algı oluşturmaya dönük bazı anket sonuçları yayınlanıyor ama bu her seçim döneminde oluyor. Gerçeği 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI TECRÜBESİ OLMAYAN İNSANLARIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETMEYE KALKMASI ÇOK DOĞRU DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ilçe belediye başkanlığı deneyim vurgusunun AKP Adayı Hamza Dağ'a gönderme olup olmadığının sorulması üzerine Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Özel olarak birisine bir gönderme yapmıyorum ama şu gerçeğin de bütün İzmir kamuoyunca hatırlanmasında yarar görüyorum. Belediye başkanlığı tecrübesi olmayan insanların Büyükşehir Belediyesi yönetmeye kalkması çok doğru değil. O deneyimi mutlaka yaşamanız gerekiyor. Hele İzmir'in metropolünde büyük bir ilçeyi 5 yıl yönettiyseniz orada nelerin yapılması gerektiğine hakim olursunuz. Konu sadece mevzuat değil, işin siyasi, idari, ekonomik tarafıyla mutlaka bir deneyim yaşamış insanların Büyükşehir gibi bir kurumu yönetmeye talip olması daha doğru olur. Kendim için söylemiyorum, başkalarını eleştirmek için de söylemiyorum, doğrusu bu olduğu için söylüyorum. Gelecekte de bu yoldan gidilmelidir. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu çok güzel bir örnektir. Beylikdüzü'nden sonra Büyükşehir'i yönetti ve başarılı oldu, aynı şey Mansur Başkan için de geçerli. Tabii ki aynı deneyimi Tunç Soyer de yaşadı. Bu yoldan gidilmesini daha doğru buluyorum."

"KEŞKE 'İLİŞKİ KURMAYACAĞIZ' DESEYDİ"

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın "Yaşam tarzı ve TÜGVA" sorularına verdiği "Ben il müftülüğüne değil belediye başkanlığına talibim" yanıtına ilişkin değerlendirmede bulunan Tugay, "Diyecek bir şey bulamıyorum, nereden tutsak elimizde kalıyor. Soru o kadar değerli, cevap da bir o kadar öylesine verilmiş. Belediyelerin TÜGVA gibi vakıflarla ekonomik ilişkiler kurmaması yönündeki talebi dile getirilmiş o soruda, buna verilecek cevap 'Hayır, biz bunlarla hiçbir ilişki kurmayacağız' demek olmalıydı. Müftülük demeye gerek yoktu. Keşke 'biz bunlarla hiçbir ilişki kurmayacağız' deseydi" dedi.

"30'DA 30 OLMASI İÇİN DE BİLİNÇLİ OLARAK TÜM ÖRGÜTÜMÜZLE SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tugay, CHP'nin İzmir'de 30 ilçeyi kazanma hedefine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza sözümüz var, bunun için tüm arkadaşlarımız çok mücadele ediyor. Çok iyi sonuç alacağımıza eminim. Geçen döneme oranla daha fazla ilçeyi kazanacağımıza, uzun yıllardır bizde olmayan bazı ilçeleri, çok kritik ilçeleri kazanacağımıza inanıyorum. 30'da 30 olması için de bilinçli olarak tüm örgütümüzle sahada çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da sesimizi duyuramadığımız CHP örgütü üyelerine Lütfen sahada olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım' demek istiyorum. Türkiye'nin bu seçimde CHP'nin kararlılığını, gücünü, başarısını görmeye ihtiyacı var. CHP değişim süreciyle birlikte umut oldu bu ülkeye, üstümüze düşen görevin bilincindeyiz. Türkiye'yi içine düştüğü bu kara delikten çıkartacağız."