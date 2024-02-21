CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Yönetimi tarafından konuk edildiği Gürsel Aksel Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Tugay, "Stat ilk yapıldığında bir değerlendirme yapmıştım ancak, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu inceleyince bir stadyumdan ziyade bir yaşam kompleksi olarak planlanmış olduğunu gördüm. Stadın içini ve buradaki yapılmış planlamayı görünce insanın etkilenmemesi mümkün değil. Böylesine modern bir stadyumun yapılmasında büyük katkılar sağlayan Sayın Mehmet Sepil başta olmak üzere tüm emek verenleri kutluyorum" dedi.
Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Yönetimi tarafından konuk edildiği Gürsel Aksel Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Tugay, göreve geldikten sonra tüm spor branşlarında Göztepe'ye destek olacaklarını ve Göztepe'yi futbolda yeniden Süper Lig'de görmekten İzmir adına çok mutlu olacağını belirtti. Lise eğitimini Üçkuyular semtinde bulunan İnönü Lisesi'nde tamamladığını ifade eden Tugay, şöyle konuştu:
"Göztepe kent ve ülke tarihi açısından da önemlidir. 1968-69 sezonunda Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımıdır. İzmirliler bana görev verirlerse, Büyükşehir Belediyesi ve Göztepe Spor Kulübü'nün uyumunu, ahengini herkesin göreceğini düşünüyorum. Göztepe Spor Kulübü'ne yapacağımız tüm desteklerin yanında, çim bakımı ve su giderleri ile ilgili önemli desteklerimiz olacak, bu konuda gerekli tüm çalışmalarımızı tamamladık. Göztepe'nin olimpik branşlarda özellikle hentbol, voleybol, yüzme, jimnastik, okçuluk ve yelkende önemli çalışmalar yaptığını, başarılar elde ettiğini biliyorum. Alt yapıya önem veren bir spor kulübü olması beni ayrıca mutlu ediyor. Son zamanlarda basketbolda da atılım içerisinde olan güzide spor kulübümüz ile gurur duyuyorum. Göreve geldikten sonra olimpik branşlarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesislerinden Göztepe'mizi daha fazla yararlandıracağız. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü de şehrin takımlarıyla yarışan değil, şehrin takımlarına destek olan bir anlayış ile yöneteceğiz. Ayrıca Göztepe'nin kullanımında olan tüm spor tesislerinin de bakım, onarım çalışmalarına destek olacağız. Spor tesisleri yapımı ile ilgili arazi tahsis sürecini takip ettim. Çeşitli sorunlar yaşandığını biliyorum, bu hususta da yeni arayışlar içerisinde olup, Göztepe'ye tesis kazandırmak için gerekli tüm çalışmalarda Kulübümüzün yanında olacağım. İzmir'imizin sembol takımlarından olan Göztepe'nin bazı yüklerini azaltarak sportif olarak daha başarılı olması, alt yapıdan sporcu yetiştirmesi için gerekli tüm destekleri vereceğiz."
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