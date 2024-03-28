CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Roman Yurttaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Roman Yurttaşları Ziyaret Etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Roman Yurttaşları Ziyaret Etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tepecik bölgesinde yaşayan Roman yurttaşları ziyaret etti. Tugay, eşit ve adil hizmet sözü verdi ve Romanların kaderini değiştirmek için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

28.03.2024 10:44  Güncelleme: 10:48
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tepecik bölgesinde yaşayan Roman yurttaşları ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen büyük bir coşku ve ilgiyle karşılanan Tugay, "İzmir'in diğer bölgelerine hangi hizmeti götüreceksek, burada da aynısı olacak. Eşit ve adil hizmet sözü veriyorum. Ama sizin de kaderinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tepecik bölgesinde yaşayan Roman yurttaşlarla buluştu. Başkan Tugay, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette, meşaleler ve sloganlarla karşılandı. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile partililerin de katıldığı program, konser ve semazen gösterileriyle renklendi.

"KADERİNİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMANIZ LAZIM"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, "Büyük Başkan Cemil Tugay" "Romanların Kralı" sloganları arasında konuşma yaptı. Romanların çok güzel ve özel insanlar olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"Çok güzel bir kültürünüz var ve bunu yaşatıyorsunuz. Saf ve temiz insanlarsınız. Ama bununla bitmiyor bu iş. Biraz kendi kaderinizi değiştirebilmek için bir şeyler yapmanız lazım. Önce sizin mücadelenizle olacak. Biz de sizin mücadelenizde yanınızda olacağız. Bizim görevimiz çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize imkanlar vermek. İnsanların iş sahibi olmasını sağlayıp, yanlarında olacağız. Bu mahallede spor tesisi yoksa yapacağız. Sosyal tesisi yoksa yapacağız. İzmir'in başka mahalle ve semtlerinde ne varsa o eşitlik ve adalet burada da olacak."

"HAKKINI VEREREK ÇALIŞACAĞIM"

Göreve seçildiğinde hakkını vererek çalışacağını anlatan Tugay, bir anısını mahalle sakinleriyle paylaştı. Başkan Tugay, " Örnekköy'de gezerken kapının önünde oturan bir teyze beni yanına çağırdı, gittim. Bana, 'hayatım boyunca hiç oy vermedim ama önümüzdeki seçimde gelip senin için oy vereceğim' dedi. Hayatım boyunca aldığım en büyük ödüllerden biriydi o sözler. O teyzeme ve bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SANDIKLARI KORUYUN"

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu da 5 sene boyunca birlikte, yan yana yürüyeceklerini, herkesin yurttaş olacağını ve asla öteki hissetmeyip mutlu yaşayacağını belirtti. CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de herkesin oy kullanmasını ve sandıklara sahip çıkmasını istedi.

YEREL KALKINMA SÖZÜ

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir ve Ege Bölgesi'de yaşayan Balkan göçmenleriyle de iftar yaptı. Balkan ülkelerinde halen Türk kültürünün korunduğuna dikkat çeken Tugay, şöyle dedi:

"Kültürümüzü korumak ve zenginleşmesini sağlamak için soydaşlarımızın yaşadığı Balkan ülkeleri ile hem kültürel hem de ticari ilişkileri kuvvetlendirmeliyiz. Yapılacak pek çok şey var. Kültürel aktivitelerin yanı sıra Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin güçlü olduğu sektörlerin alışveriş içinde olabileceği fuar organizasyonları ve ticari ziyaretler ilişkileri geliştirecektir. Türkiye'nin genel siyaset anlayışında hata var. Gelir adaletini sağlayan adımları düşünen bir hükümet yok. Yerel yönetimlerin yerel kalkınma için kendini koruması, büyütmesi için çalışma yapması lazım. Bu anlayışla İzmir'i yöneteceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Roman Yurttaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Roman Yurttaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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